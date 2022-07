Scopriamo qual è il vino migliore da abbinare all’antipasto di prosciutto e melone e l’alternativa vegetariana fresca e sfiziosa che sta spopolando

L’estate ci impone delle abitudini e uno stile di vita diversi dalle altre stagioni. Abbandoniamo i vestiti pesanti e riserviamo l’allenamento fisico alle fasce orarie più fresche per non morire, letteralmente, di caldo. Anche l’alimentazione subisce dei cambiamenti.

Mangiare cibi caldi e molto cotti diventa davvero faticoso e si va sempre più alla ricerca di pietanze rinfrescanti e leggere. Pensare di trascorrere il tempo davanti ai fornelli, mentre il termometro segna 30°C, è davvero impensabile.

Ecco perché tra le ricette più amate e consumate sulle tavole degli italiani appaiono piatti freddi come la caprese e l’immancabile prosciutto e melone. A proposito di quest’ultimo, spesso ha salvato cene e pranzi dove magari si è dovuto affrontare l’invito a sorpresa di amici.

Prosciutto e melone è un antipasto ricco che non farà mai fare brutta figura. Oggi scopriamo qual è il vino migliore da abbinare a questo piatto, creato dall’equilibrio perfetto tra dolce e salato. Infatti, il giusto vino può aiutare ad aggiungere nuove note all’armonia di sapori e regalare più eleganza a questa pietanza.

Solo così faremo colpo sui nostri ospiti. In aggiunta, sperimenteremo un’alternativa vegetariana con note estive e aromatiche che faranno godere il nostro palato.

Per prima cosa è bene sapere che per questo piatto non serve un prosciutto qualunque. Per esaltare la dolcezza del melone cantalupo bisogna abbinare un prosciutto crudo dotato di grande sapidità. Al contempo, è bene che il salume non predomini sull’abbinamento. Un Parma DOP o un San Daniele, solitamente, sono un’ottima scelta.

Parlando di vino, invece, la scelta ricadrà su un bianco aromatico, morbido e assolutamente fresco. Con questo piatto di per sé equilibrato, il vino servirà come legante e avrà il compito di accentuare certe note.

Per questa ragione, il primo vino che consigliamo di scegliere è il Sauvignon Blanc, che possiede note minerali asciutte, ma anche aromi erbacei. Quest’ultimi possiamo ritrovarli anche in un Verdicchio di Jesi, che ha note sapide sia nella versione frizzante, che nello spumante.

Altra bollicina che si sposa perfettamente è il Franciacorta, con le sue leggere note di acidità, che contrastano il dolce del frutto e il grasso del prosciutto. Chi è amante di passiti o dei vini dolci, malvasia, zibibbo e moscato hanno un carattere perfetto per accompagnare il binomio.

Ma ecco l’alternativa vegetariana che prevede di sostituire il prosciutto con del formaggio caprino di prima stagionatura. Il sapore acidulo e lievemente strutturato lega col melone. Aggiungeremo poi la nota aromatica del basilico fresco, qualche foglia di menta e dell’olio EVO.

