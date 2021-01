La strategia d’investimento dei risparmi di cui parleremo in questo articolo, rivela come impiegare efficacemente importi che vengono accantonati mensilmente. Per comodità faremo riferimento a un importo di 200 euro, ma questa strategia vale anche per importi inferiori o superiori. Inoltre, daremo un’indicazione di quanto si potrebbe guadagnare su un arco di 10 anni.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa, vi rivelano come investire 200 euro al mese e quanto si può guadagnare adottando una semplice strategia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come fare fruttare al massimo piccoli importi

La strategia a cui facciamo riferimento in questo articolo, aiuta a fare fruttare importi piccoli, poche centinaia di euro, che vengono accantonati mensilmente. Spesso si tende a trascurare queste piccole cifre lasciandole sul conto. Errore che può costare molto caro in termini economici. Vediamo perché.

Ipotizziamo che il risparmiatore abbia un orizzonte temporale di 10 anni. In questo arco di tempo il desiderio è di accumulare una cifra più ampia possibile per un obiettivo personale. Può essere un’auto nuova, l’università del figlio, una casa.

Se lasciasse i 200 euro al mese su un conto, la matematica indica che alla fine dei 10 anni avrebbe accumulato 24mila euro. Ovvero, 2.400 euro all’anno per 10 anni. Ovviamente a causa dell’inflazione e dei costi bancari, il valore reale finale sarebbe inferiore.

Come investire 200 euro al mese e quanto si può guadagnare adottando una semplice strategia

Se investisse i 200 euro sui mercati finanziari, dopo 10 anni potrebbe avere oltre 31mila euro, con un rendimento di oltre 7mila euro. Ma come si arriva a questa cifra?

Il risultato si basa su una ricerca della società finanziaria JustEtf, sui rendimenti dei mercati finanziari nel periodo 2000-2019. La ricerca ha dimostrato come un investimento misto in obbligazioni e azioni, avrebbe reso poco meno del 5% annuo. L’ipotesi è che nei prossimi dieci anni il rendimento possa essere simile.

Ma come potere investire 200 euro su azioni e obbligazioni? In modo semplicissimo, puntando 100 euro su un ETF obbligazionario e 100 euro al mese su un ETF azionario. Gli ETF sono strumenti che tutti possono acquistare sulla Borsa di Milano, con importi minimi a partire da qualche decina di euro.

Approfondimento

Come investire su un’obbligazione con una mega cedola e che rende il 2,8% annuo