Anche allo chef più attento sarà capitato di dimenticare la farina in dispensa fino a farla scadere. Niente paura, non andrà sprecata. A volte infatti ignoriamo gli usi non convenzionali di alcuni alimenti. I risultati saranno a dir poco sorprendenti. Ebbene non butteremo mai più la farina scaduta dopo aver scoperto questi trucchetti.

I metodi proposti si possono utilizzare con qualsiasi tipo di farina.

Maschera viso

Ebbene, se guardandoci allo specchio la pelle ci appare spenta ed impura, la farina scaduta ci aiuterà a risolvere il problema. Infatti in caso di piccoli brufoli o pelle secca una maschera per il viso sarà la soluzione giusta. Dunque, in una tazza, mescolare insieme 1 cucchiaio di farina, 1 di latte ed 1 di miele. Mischiare bene gli ingredienti a formare una crema. Quindi spalmare la pasta ottenuta sul viso. Lasciare agire per circa un quarto d’ora. Quindi sciacquare con acqua tiepida. La pelle apparirà immediatamente più liscia, pulita e morbida.

Formiche

Un’altra situazione in cui può essere molto utile la farina scaduta è per allontanare le formiche. In questo caso si dovrà seguire il percorso dei piccoli animaletti. Quindi tracciare una linea di confine con la farina, come a delimitare il limite per non permettere l’accesso in casa. Inoltre si suggerisce di riempire le fessure da cui le formiche fuoriescono. Questa soluzione risulta particolarmente utile quando si posseggono animali domestici. Infatti i veleni comunemente utilizzati per le formiche sono spesso tossici anche per i nostri amici a quattro zampe. L’ alternativa di spargere la farina all’esterno degli infissi delle finestre della cucina o delle dispense, può essere comunque una soluzione definitiva per scongiurare l’accesso alle formiche all’interno dell’abitazione.

Smacchiatore

Infine suggeriamo un uso di “emergenza”. Ebbene sarà capitato a tutti di macchiarsi di olio proprio nel momento meno opportuno. Per rimediare basterà cospargere la macchia fresca con un po’ di farina. Dopo qualche minuto spazzolarla via. Infatti la farina ha un’efficace potere assorbente. Questo torna utile per tutte le sostanze difficili da trattare una volta essiccate.

Detto ciò non butteremo mai più la farina scaduta dopo aver scoperto questi trucchetti.

