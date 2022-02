Chi ha dei soldi sul conto corrente sta perdendo denaro ogni giorno. Naturalmente quasi nessuno può fare a meno del conto corrente perché è un fondamentale strumento di pagamento e di incasso. Ma chi utilizza il conto bancario come strumento di investimento sta perdendo soldi a palate. Chi ha dei soldi che non utilizza ed ha accantonato, per esempio 10.000 euro, non li deve lasciare sul conto. Questi soldi possono fruttare degli interessi con i conti di deposito o i titoli di Stato ma anche con strumenti d’investimento delle Poste Italiane.

2 alternative sicure per i nostri risparmi

Chi ha dei soldi, magari 10.000 euro, di risparmi sul conto corrente, potrebbe impiegarli in un sicuro conto di deposito. Oggi un conto di deposito bancario può rendere fino all’1% all’anno. In uno scenario di inflazione e tassi in crescita, in futuro il tasso di remunerazione potrebbe anche aumentare. Con una rapida ricerca sul web sarà facile individuare il migliore conto di deposito dove fare fruttare i soldi.

Chi cerca un investimento sicuro per i suoi soldi ed ha un orizzonte temporale di qualche anno può puntare su titoli di Stato. I ribassi dei prezzi degli ultimi due mesi hanno fatto alzare i rendimenti dei buoni del Tesoro poliennale. Oggi chi investe 10.000 euro nel BTP scadenza Marzo 2025 (Isin: IT0004513641) e lo paga 113,35 centesimi, otterrà un rendimento netto dello 0,45% annuo.

I conti di deposito e titoli di Stato sono strumenti sicuri. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi garantisce i soldi depositati sui conti fino a 100.000 euro. Ovviamente lo Stato garantisce la restituzione dei soldi investiti nei titoli di Stato. Inoltre entrambi gli strumenti offrono la certezza del rendimento se mantenuti fino alla scadenza.

Come investire 10.000 euro con un rendimento certo e sicuro alle Poste e quanto si può guadagnare

Le Poste Italiane mettono a disposizione una serie di strumenti di investimento che possono essere un’alternativa ai due precedenti. Anche in questo caso i soldi sono al sicuro perché lo Stato, attraverso Cassa Depositi e Prestiti (CDP), garantisce i soldi investiti. Inoltre gli strumenti d’investimento delle Poste possono far fruttare anche piccolissime cifre. Anche l’investimento di soli 50 euro mensili può trasformarsi in un grande capitale, utilizzando una efficace strategia di valorizzazione.

Se gli investimenti nelle Poste sono sicuri d’altra parte non hanno rendimenti eccezionali. Scopriamo, perciò, come investire 10.000 euro e quanto possono rendere.

Un Buono ordinario permette l’investimento fino a 20 anni e un tasso di rendimento crescente che attualmente può arrivare allo 0,30% annuo. Tuttavia nei primi 4 anni il rendimento è dello 0,05%. Chi investisse 10.000 euro ricaverebbe dopo 4 anni poco più di 18 euro netti totali di interessi.

I Buoni fruttiferi 3×4 offrono un rendimento maggiore. Il rendimento annuo lordo nei primi tre anni è dello 0,10% annuo. Che investisse 10.000 euro dopo 3 anni otterrebbe poco più di 27 euro netti di interessi.

I buoni fruttiferi 4×4 garantiscono un rendimento doppio, ma per monetizzare gli interessi bisogna tenerli almeno quattro anni. Il rendimento al termine dei quattro anni è dello 0,2% annuo lordo. Chi investisse i 10.000 euro otterrebbe poco circa 70 euro netti totali.

