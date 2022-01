Tenere in ordine la propria abitazione significa anche occuparsi periodicamente di soffitti e pareti imbiancandoli per cancellare macchie e sporcizia.

Imbiancare una stanza non è facile. Possiamo fare un bel lavoro solo se conosciamo alcune regole essenziali e abbiamo gli strumenti adeguati per evitare di sbagliare.

Come imbiancare soffitto e pareti di una stanza senza sporcare grazie al rullo antigoccia professionale con serbatoio

L’utilizzo del rullo è importante quando si tinteggia un soffitto o una parete perché si può distribuire al meglio il colore senza sporcare i pavimenti.

Il manicotto è realizzato con materiali appositi che trattengono le gocce per evitare che ci siano schizzi sui pavimenti.

I rulli più moderni sono dotati di un serbatoio che attraverso la ricarica continua ci evitano di doverlo bagnare costantemente.

Il serbatoio si trova all’interno del rullo e il rilascio di tinta durante l’imbiancatura renderà omogenea la distribuzione direttamente sul soffitto o sulla parete a cui stiamo lavorando.

Il rullo permette di imbiancare la maggior parte dello spazio ma non è utile quando dobbiamo occuparci degli angoli o degli spigoli. Per questi è necessario un normale pennello.

La preparazione è importante

I lavori di preparazione della stanza sono fondamentali. Dopo averla svuotata degli oggetti più leggeri, ricopriamo pavimenti e mobili con i teli di plastica. Utilizziamo il nastro adesivo in gomma o quello per mascheratura per coprire i battiscopa ed evitare di imbrattarli. Quindi con un raschietto eliminiamo le impurità dei muri e stucchiamo le crepe. Utilizziamo il pennello per tinteggiare gli spazi di piccole dimensioni che non possono essere lavorati con il rullo.

Una volta finita la fase preparatoria, può iniziare la tinteggiatura vera e propria.

La tinta deve essere distribuita sul muro dall’alto verso il basso perché le piccole gocce che cadranno verranno subito assorbite. Possiamo creare delle linee orizzontali e poi seguire con il rullo il verso giusto.

Per occuparci dei soffitti è necessario essere dotati dell’asta telescopica che ci permette di effettuare il lavoro stando in piedi senza salire su impalcature o sedie.

Ricordiamoci sempre che le imperfezioni della prima mano di pittura sono normali. Soprattutto se i muri non sono stati tinteggiati per molto tempo, dobbiamo dare due o tre mani di pittura per ottenere un risultato soddisfacente.

Come fare lo stacco tra soffitto e parete

Quando pensiamo a come imbiancare soffitto e pareti di una stanza senza sporcare grazie al rullo antigoccia professionale con serbatoio preoccupiamoci anche dello stacco di colore.

Se non vogliamo montare cornici e desideriamo che soffitto e pareti abbiamo un colore differente, possiamo utilizzare un nastro di carta. Decidiamo la misura dello stacco e assicuriamoci che il nastro aderisca bene. Dopo aver tinteggiato, se il nastro è di buona qualità, dovrebbe venir via senza portarsi dietro la tinta.