Tra i lavori di casa da fare tra fine estate e inizio autunno c’è anche la tinteggiatura delle pareti. È questo il momento perfetto per dare una bella rinfrescata alla nostra casa, eliminando il vecchio e facendo largo al nuovo.

Non serviranno neanche grandi investimenti di denaro. Basterà rinnovare i colori della nostra casa e, per farlo, ci baseremo sulle tonalità delicate dell’autunno, appunto.

Suggeriremo colori caldi, che daranno alla nostra casa un’impronta ancora più accogliente e avvolgente. In questo modo sarà ancora più confortevole guardare il freddo dell’inverno dalle finestre del nostro caldo nido casalingo. Scopriamo insieme quali sono i colori perfetti e più consigliati dagli esperti per dare nuova vita alle mura di casa.

Nessuno ci ha mai detto che sono questi i colori migliori per tinteggiare le pareti di casa

Il periodo dell’anno che va da fine estate all’autunno è un periodo di grandi innovazioni casalinghe, per l’interno e per l’esterno della nostra abitazione. Ad esempio, abbiamo già parlato del fatto che a settembre chi non pianta questi fiori resistenti anche alle gelate non sa cosa si perde. Oggi, invece, ci concentreremo sulle pareti di casa.

Giallo speziato o senape

Un colore a metà strada tra tradizione e innovazione è il giallo speziato, o senape. Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, eppure questo colore caldo sta bene con la maggior parte degli arredamenti e dà carattere ad ogni casa. L’ideale è avere in casa mobili di color legno, sia chiaro che scuro, ma anche bianchi o neri. In questo modo la nostra casa apparirà davvero chic, personale e originale.

Il color verde salvia

Il verde salvia è un altro colore molto originale e appariscente, ma che non dà un pugno nell’occhio. Si adatta bene a moltissimi colori, ed è perfetto anche con carte da parati o tendaggi colorati in abbinamento. Il verde salvia è perfetto per la zona giorno, ma anche per la cucina o per il bagno.

Carta da zucchero

Il color carta da zucchero è una varietà di azzurro che ha il potere di rilassare e addolcire chiunque lo guardi. Infatti richiama il mare, la calma e la tranquillità dell’acqua, e quindi è perfetto per una casa al mare ma anche per la città.

Il contrasto superlativo con questo colore è avere mobili di color bianco luminoso o, al contrario, di colori scuri, come il nero antracite. Questo colore così rilassante è perfetto sia per la camera da letto matrimoniale che per quella di figli o nipoti.

