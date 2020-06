Il Fisco cerca in tutti i modi di rincorrere chi evade le tasse. I sistemi sono tanti ma di solito non vengono messe in atto tutte le misure a disposizione. Ci chiediamo spesso come il fisco fa le pulci ai contribuenti. Si calcola che in Italia circa 110 miliardi di evasione fiscale e contributiva sfuggono ai controlli. Sono cifre che ormai da dieci anni si ripetono nel tempo nonostante l’aumento degli strumenti a disposizione per contrastare l’evasione delle imposte.

Un Fisco più giusto

Spesso si sente dire: pagare tutti per pagare meno. Un Fisco meno asfissiante e più equo potrebbe essere un beneficio per lo stesso erario. La pressione fiscale purtroppo diventa sempre più opprimente e “costringe” anche gli evasori marginali a trovare strade alternative per non soffocare.

C’è chi sta peggio di noi

Chi pensa che l’Italia ha il carico fiscale più alto si sbaglia di grosso. Da una analisi della Banca Mondiale (Doing Business) risulta la Francia ad avere un carico fiscale più alto in assoluto sulle imprese. La media dell’area Euro è del 42,8%, la Francia è al 60,7% mentre l’Italia al 59,1%. Questi dati fanno riferimento ad una società a responsabilità limitata con 60 addetti e da due anni operativa fiscalmente.

Quali sono gli strumenti a disposizione del Fisco

Il fFsco per fare le pulci ai contribuenti può servirsi della tecnologia sempre più evoluta ma anche di servizi come l’abolizione del segreto bancario, l’interrogazione dell’anagrafe dei rapporti finanziari costituita tramite il periodico invio all’Anagrafe tributaria dei saldi dei rapporti finanziari dei contribuenti. Un potente mezzo è Serpico, il super cervellone del Fisco, che utilizza le varie informazioni raccolte sui contribuenti. Un’altra banca che il fisco può interrogare è quella dell’Unità di Informazione Finanziaria che raccoglie le movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, fatture elettroniche, redditometro. Se non bastasse il fisco può contrastare l’evasione anche facendosi affiancare dalla Guardia di Finanza. Come il fisco fa le pulci ai contribuenti è ben chiaro ma purtroppo i risultati sono sempre gli stessi.