Cos’è l’acqua virginiana e quali sono i suoi benefici sulla pelle? È importante prendersi cura della propria pelle per evitare che questa giochi brutti scherzi. Invecchiamento, pelle secca o sensibile. L’acqua virginiana è perfetta per curare la vostra pelle e averla sempre perfetta.

Cos’è l’acqua virginiana e quali sono i suoi benefici sulla pelle?

L’acqua virginiana è un prodotto di automedicazione, venduto solitamente in farmacia. Si utilizza per i mille piccoli problemi che la nostra pelle può presentare, dagli arrossamenti dovuti all’acne fino ad alleviare il fastidio di un eritema solare. Questo prodotto è utile anche in caso di punti neri o piccole imperfezioni della pelle; acqua virginiana infatti riesce a ridurre questo tipo di problematiche e a lenire eventuali rossori.

Ha un buon effetto anche contro il prurito, quindi è perfetta in caso di punture di insetto. Grazie agli ingredienti naturali questo prodotto si può utilizzare anche per le pelli più sensibili, come quelle dei bambini. Tutti questi benefici sono dati dalle proprietà cicatrizzanti e purificanti dei tannini e di altri principi attivi presenti nelle foglie di hamamelis virginiana.

Si può usare anche al posto del tonico

L’us più indicato è in sostituzione al tonico. Potete versare o vaporizzate l’acqua virginiana su un batuffolo di cotone e, subito dopo la detersione con il vostro prodotto di pulizia, picchiettate delicatamente tutta l’area di viso, collo e scollatura. Da fare mattina e sera. Ancora, se soffrite di borse e/o occhiaie scure, potete imbevere due dischetti di cotone con l’acqua virginiana conservata in frigo, ottenendo un impacco decongestionante. Vi basta lasciare in posa i due dischetti umidi e freddi sulle palpebre un abbondante quarto d’ora per recuperare uno sguardo riposato.

L’acqua può essere utilizzata anche contro le scottature dal sole. Infatti potete usarla fredda dal frigo e spruzzarla sul vostro corpo e il sollievo sarà immediato. È possibile usare l’acqua anche dopo la depilazione. La depilazione infatti può far arrossire la pelle e quindi l’acqua virginiana è perfetta per lenire ogni rossore. Gli usi di questa acqua sono tantissimi e in passato si parlava come arbusto delle streghe perché si riteneva fosse una pianta magica.

Approfondimento

Perchè il cashmere costa così tanto?