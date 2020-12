Con l’arrivo del freddo e dell’inverno ci siamo dovuti nuovamente abituare a tutte le conseguenze, positive e negative, che questa stagione comporta. Se molti lo amano per i paesaggi che regala e per le feste natalizie che cadono proprio in questo periodo, l’inverno causa anche molti inconvenienti. Tutti i disagi che sperimentiamo a causa del freddo ne sono un esempio. Sebbene per quest’ultimi la soluzione è quella di coprirci molto, in altre situazioni risolvere i problemi causati dal forte gelo potrebbe essere più complicato.

Arieggiare molto gli ambienti

In molti infatti in questo periodo devono fare i conti con la formazione di umidità e condensa dentro le proprie abitazioni. I mesi invernali contribuiscono molto alla formazione di questo fenomeno, in quanto proprio la differenza di temperatura tra fuori e dentro casa li porta ad aumentare. Portando al massimo i riscaldamenti mentre fuori è molto freddo diamo la possibilità all’umidità di proliferare. Proprio per questo il consiglio più utile per combattere e prevenire il fenomeno è quello di arieggiare molto gli ambienti.

Anche se di inverno non è l’ideale, è solamente tramite il circolo d’aria che si può combattere l’umidità. Alle volte però arieggiare le stanze potrebbe non bastare. Armadi e mobili infatti potrebbero essere posizionati in modo da non facilitare il passaggio d’aria. In questo caso è dunque necessario prendere alcuni accorgimenti, altrimenti non ci si libererà mai del problema. Infatti tutti fanno questo ma non sanno che aumenta la formazione di umidità in casa.

L’armadio attaccato al muro

Nella maggior parte delle case, in particolare nelle camere da letto, gli armadi sono attaccati ai muri. In questo modo, una volta che il fenomeno dell’umidità si crea, continuerà ad espandersi indisturbato. L’armadio infatti impedisce all’aria di circolare e di asciugare il muro interessato. Il consiglio è dunque quello di allontanare di qualche centimetro mobili e armadi dalle pareti, la misura necessaria per permettere all’aria di circolare una volta che facciamo arieggiare gli spazi. È un piccolo accorgimento che può risolvere un problema molto comune, soprattutto in questo periodo. Infatti tutti fanno questo ma non sanno che aumenta la formazione di umidità in casa.