Le stelle dicono che è il segno zodiacale più marpione a flirtare e non è lo Scorpione. Attenti, però, perché mette corna a raffica

L’oroscopo è prezioso, per chi ci crede, per dirci, in anticipo, quello che potrebbe succedere ad un segno. Ovviamente, senza mai entrare nello specifico, ma come tendenza di base. Più facile che ci azzecchi con le caratteristiche dei segni zodiacali. Ci sono quelli più passionali, buoni, vendicativi. E ce n’è uno molto bravo a flirtare, ma che mette anche molte corna. Ecco qual è.

Avete già guardato che cosa prevede, per oggi, il vostro oroscopo, magari senza farvi vedere dal partner? Perché la realtà è che nessuno, a parole, dice di crederci, ma, poi, un’occhiata, anche solo per curiosità la danno. Le previsioni astrologiche, insomma, possono essere un simpatico modo di approcciare la giornata, purché diamo il peso che giustamente devono avere.

Insomma, evitiamo di farci condizionare oltre misura, perché non va dimenticato che una previsione generica per un segno deve essere presa come tale. Dire che la fortuna sorriderò, ad esempio, al Cancro non vuol dire che ogni nato sotto quel segno guadagnerà. Probabilmente, avrà più possibilità di altri di veder entrare qualche euro in più, non varrà per tutti i nati.

Un conto sono le previsioni astrologiche e un altro, invece, le caratteristiche dei singoli segni

Questo, ribadiamo, val la pena ricordarlo. Altra cosa, invece, sono le caratteristiche di un segno. Non a caso, individuando il carattere di una persona c’è chi si sbilancia e indovina il suo segno zodiacale. Ogni segno, infatti, ha dei propri segni distintivi che lo fanno, in un certo senso, unico.

Ad esempio, tante sono le persone che, davanti ad un torto tendono a vendicarsi. Nessuna, però, è implacabile come l’Ariete, il segno più vendicativo di tutti, come abbiamo visto.

Grazie agli astri si può anche stabilire quale segno sia meno efficace sotto le lenzuola e non solo

Addirittura, grazie agli astri si possono stabilire quali siano i segni che fanno più cilecca a letto. E, tra questi, al primo posto di questa poco lusinghiera classifica c’è il Sagittario. E se lo Scorpione è certamente quello più passionale, le stelle dicono che è un altro il segno zodiacale più marpione a flirtare.

Non solo dal punto di vista sentimentale. Diciamo che questo è il più predisposto a sedurti anche se si tratta di affari. Il più convincente, quello che sa come aprire uno spiraglio anche davanti a una persona chiusa.

Le stelle dicono che è il segno zodiacale più marpione a flirtare. Metti in conto, però, anche il probabile tradimento

Insomma, quando si tratta di fare il piacione o il seduttore, non c’è nessuno migliore di questo segno. Sa come ammiccare, fare la battutina giusta, lanciarti uno sguardo che vale più di molte parole. Se dovessimo avere un podio, al terzo e secondo posto troveremmo l’Ariete e lo Scorpione. Quest’ultimo, del resto, quando si tratta di sesso è sempre ben presente.

Nessuno di loro due, però, batte quello che potremmo eleggere come il segno più marpione di tutti. E si tratta del Leone. L’unico capace di far sentire l’altra persona al centro del mondo. Peccato, però, che una volta conquistata la sua preda, si annoi. E cerchi subito altri da sedurre e su cui fare colpo. Insomma, affascinanti sì, ma anche dei grandi traditori.