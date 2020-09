Il percorso universitario, si sa, è duro e pieno di ostacoli. Però il coronamento del proprio obiettivi e una valutazione positiva del proprio lavoro finale fanno dimenticare tutte le fatiche provate fino a quel momento. L’apprezzamento nei confronti della tesi non si ferma solo in ambito accademico: diversi enti istituiscono dei concorsi a premi per valorizzare i lavori più meritevoli. Dopo il bando aperto dalle università della Toscana segue quello indetto dal Comune di Milano. Ecco come guadagnare 5.000 euro con i premi di laurea dedicati a Giorgio Ambrosoli e Giovanni Marra.

I requisiti

Entrambi i premi sono intitolati a due personalità che si sono distinte all’interno del comune meneghino e sono incentrate nell’area disciplinare economica. Il premio Ambrosoli è indirizzato agli studenti che hanno discusso una tesi di laurea magistrale o di dottorato sul tema dell’etica in ambito economico.

Ugualmente il premio Marra ha come target degli studenti con il medesimo titolo accademico, ma si incentra su elaborati non compilativi riguardanti la tematica del bilancio sociale. Per il premio Ambrosoli vale la presentazione di elaborati discussi fra il 1 marzo 2019 e il 29 febbraio 2020. Per quanto riguarda invece il premio Marra il periodo di validità è compreso fra il 1 maggio 2019 e il 30 aprile 2020. Il termine di scadenza di entrambe le iniziative è fissato il 22 ottobre 2020.

Come candidarsi per vincere il premio di laurea

Chi è in possesso delle caratteristiche sopra elencate deve recarsi sul sito ufficiale dell’ente pubblico, scegliere a quale dei due concorsi vuole partecipare e infine compilare il documento in allegato. Nel form si richiedono i dati anagrafici, la copia del proprio documento di identità, il nome del relatore e una copia del proprio lavoro in formato PDF. È anche necessario inviare anche un abstract della lunghezza di massimo cento righe. Le richieste, complete della documentazione indicata, devono essere inoltrate solamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: sindaconomine@postacert.comune.milano.it.

Ora che hai scoperto come guadagnare 5.000 euro con i premi di laurea dedicati a Giorgio Ambrosoli e Giovanni Marra, non esitare a inviare la tua candidatura.