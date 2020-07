La Liguria è una regione affascinante, dove mare, cielo e terra sembrano sfiorarsi e unirsi in un’unica poesia. Come tutte le nostre regioni della penisola, d’altronde, senza fare campanilismi e preferenze. Talmente bella, che, negli anni, alcune sue località come Portofino, Le 5 terre, Alassio, Sanremo e tante altre sono diventate mete vip a livello mondiale. E, ovviamente questa sua peculiarità ha portato con sé la nomea che la Liguria sia una regione costosa più delle altre per fare le vacanze. Ma non è così. La scelta è davvero grande, tra le tantissime strutture delle due riviere e dell’entroterra altrettanto meraviglioso. Bisogna solo ingegnarsi un po’ e saper trovare l’occasione giusta. Scartare la Liguria a priori per fare le vacanze o qualche week end, potrebbe essere uno sbaglio imperdonabile! Vi suggeriamo oggi come godersi la Liguria “on the road”, economizzando e scegliendo una casa vacanze.

Perché la casa vacanze

Come sapranno i nostri lettori, i nostri suggerimenti partono dalla nostra esperienza diretta. Per ben due volte abbiamo visitato la Liguria affidandoci alle case vacanza. Un viaggio a Levante e uno a Ponente, entrambi splendidi e ricchi di fascino. Le case vacanza sono una caratteristica peculiare di questa regione e permetteranno di risparmiare un bel po’ di soldi da reinvestire nel nostro viaggio in:

– Immersioni

– Gite in barca

– Windsurf

– Cene in locali mozzafiato

– Noleggio biciclette e moto

– Gite nell’entroterra tra monasteri, castelli, borghi medievali e borghi fantasma

Una scelta incredibile

Come godersi la Liguria “on the road”, economizzando e scegliendo una casa vacanze tra tantissime possibilità:

– Sul lungomare

– Nei centri storici

– Sulle colline

– Nell’entroterra

La case vacanza della Liguria danno svariate possibilità di scelta del luogo preferito per farne la nostra base di partenza. Una regione che va veramente assaporata in tutto il suo fascino: dal mare alla montagna, dai borghi alle città, dalle chiese ai musei, dalla cucina alla natura. Se avete la moto è una di quelle mete perfette, come la costiera Amalfitana, come la Sicilia, come laghi del Nord, per non perdere nessun colore e nessun particolare della nostra esperienza. Potrete prenotare anche direttamente dai padroni di casa o dalle tante agenzie a partire da 65€ a camera per notte, in sistemazioni davvero splendide!