Qual è il miglior conto corrente? Confrontiamo i costi. Una breve analisi dei migliori conti correnti, online e in filiale. Perché non è mai troppo tardi per cambiare o per essere informati. Per gestire al meglio le quotidiane operazioni bancarie bisogna minimizzare i costi. E’ perciò necessario analizzare le proprie esigenze, valutando sia il tipo di operatività (online e/o filiale) che l’intensità di utilizzo del conto. E confrontare quindi i vari prodotti sul mercato. Come? In base alla somma dei costi fissi e variabili e degli eventuali interessi offerti. Qual è il miglior conto corrente, quindi? Confrontiamo i costi.

Qual è il miglior conto corrente? Confrontiamo i costi

Iniziamo dai conti online. Secondo Confronta Conti, ci sono due conti sul web particolarmente buoni. Si tratta dei conti offerti da Webank (del gruppo Banca BPM) e da Illimity Bank. Nel primo caso si ha addirittura un ricavo, sebbene di soli 2,22 euro. Zero canone, zero spese e zero canone carte sono i principali vantaggi del conto di Webank. Nel secondo caso il costo è realmente inesistente. I principali vantaggi sono i prelievi gratuiti in tutto il mondo, la carta di credito gratis ed i bonifici istantanei illimitati.

Passiamo ai conti tradizionali. Qui c’è un chiaro vincitore. SI tratta del Contopromo di Credifriuli, un credito cooperativo friulano. Il costo totale è di 36 euro all’anno. I benefici sono canone gratuito il primo anno, carta di credito internazionale gratis e l’Internet Banking gratuito.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Ricordate bene che le condizioni dei diversi conti correnti presenti sul mercato possono variare notevolmente. Il consiglio è sempre di confrontare i vari conti in funzione delle proprie caratteristiche di utilizzo. Ed è bene fare questa operazione abbastanza spesso, magari approfittando dei numerosi comparatori di costi che si trovano online. Perché risparmiare sui costi anche di una cosa semplice come il conto corrente è uno dei primi passi per una corretta gestione della propria finanza personale.