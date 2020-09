Come gestire i soldi nel miglior modo possibile?

Per gestire al meglio le tue finanze, devi individuare un obiettivo estremamente motivante che va al di là della pura materialità. Uno “scopo potenziante” che sia il propellente che ti conduca a raggiungere l’obiettivo con caparbietà, determinazione e spirito di sacrificio. Devo trovare il “senso di quello che fai” (o anche più di uno) non solo nella mente ma soprattutto nel cuore!

Ecco una serie di obiettivi motivanti

– dare un futuro finanziario più sereno alla famiglia

– Offrire gli studi migliori ai figli attraverso una maggiore libertà di scegliere

– Avere denaro per contribuire a opere caritatevoli

– Essere pronto a supportare i genitori per offrirgli le cure mediche migliori

– Creare una rendita extra per spendere più tempo con i propri cari

– Creare una “salvadanaio” per avere una terza età serena

– Offrire una dimora più comoda alla propria famiglia

Come gestire i soldi? Potenzia i tuoi obiettivi

Una volta individuato un movente bisogna potenziarlo, provando a immaginare le conseguenze a cui potresti andare in contro se non agisci subito! Come ti sentiresti ad esempio:

– Se non avessi soldi per comprare dei farmaci o delle cure ai tuoi cari

– Se non avessi soldi per badare alla sussistenza della tua famiglia

– Se non avessi soldi per aiutare un fraterno amico in difficoltà

– Se non avessi soldi per curarti da una malattia

– Se non avessi soldi per pagare l’affitto o il mutuo

– Se non avessi soldi per far studiare i tuoi figli

Usa la paura a tuo favore

Per quanto doloroso devi proiettare per qualche istante te stesso nella situazione più negativa possibile; ovvero in quel che non vorresti assolutamente che accadesse e vederti li mentalmente per qualche istante.

Prova a usare il dolore come grande propellente per l’agire. La paura di trovarti in una delle condizioni elencate può essere una dei tuoi migliori alleati se capisci che quel disagio può essere la base di un miglioramento e di crescita.

Lo sforzo che dovrai fare è sfruttare a tuo favore questo meccanismo e trasformarlo in energia positiva che ti spinge ad agire. Per farlo dovrai avere disponibilità a impegnarti ed essere aperto al cambiamento delle tue abitudini e del tuo stile di vita

Vuoi sapere davvero come gestire i soldi?

Basta ambiare il rapporto con il denaro fissando degli obiettivi che ti consentano di essere in armonia con te stesso. E’ fondamentale l’allineamento tra gli obiettivi finanziari e le tue ragioni più profonde che siano in sintonia con i valori, le convinzioni, l’identità e la missione di vita.