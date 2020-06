Migliorare il benessere finanziario: come resistere al meglio ad una crisi? A causa della pandemia COVID-19, il 90% dei risparmiatori è in ansia per il denaro. Questi livelli di stress sono gli stessi in tutti i gruppi di reddito. Sfortunatamente, le persone finanziariamente stressate hanno maggiori probabilità di affrontare sfide fisiche e mentali. Ad esempio, le persone con un elevato stress da debito, durante la crisi finanziaria del 2008, hanno avuto livelli più alti di tensione alla schiena, depressione grave e ansia.

Diamo un’occhiata allo stato attuale della salute finanziaria.

E mettiamo in evidenza i modi in cui le persone possono migliorare il loro benessere finanziario durante una crisi.

La salute finanziaria è fino a quanto le persone sono in grado di essere resilienti e di sfruttare le opportunità nel tempo. Si basa su otto indicatori diversi, raggruppati in quattro categorie.

Spendere : Spendere meno del proprio reddito e pagare le bollette in tempo

: Spendere meno del proprio reddito e pagare le bollette in tempo Salvare : Avere sufficienti risparmi liquidi e risparmi a lungo termine

: Avere sufficienti risparmi liquidi e risparmi a lungo termine Prendere in prestito : Avere un debito gestibile e una buona reputazione finanziaria

: Avere un debito gestibile e una buona reputazione finanziaria Pianificare: Avere un’assicurazione adeguata e pianificare finanziariamente in anticipo

Sulla base di questi fattori, gli individui rientrano in uno spettro di salute finanziaria. Solo il 28% circa delle persone è stato considerato finanziariamente sano in uno studio del 2019. Chiaramente, molte persone stavano già affrontando circostanze difficili prima della pandemia. Quali? Eccone un paio delle principali.

Più complessità

La finanza personale è diventata più complicata nel tempo. Per molti anni, i lavoratori hanno potuto contare su piani pensionistici a benefici definiti che pagavano un determinato importo al momento del pensionamento. Negli ultimi decenni, le pensioni sono cambiate parecchio, passando principalmente a piani a contribuzione definita. Questi richiedono che il dipendente prenda decisioni di investimento e si costruisca un proprio gruzzolo. Gruzzolo che poi dovrebbe investire in due modi: pensione integrativa ed investimenti in senso lato. Purtroppo, l’educazione finanziaria non ha tenuto il passo con il crescente bisogno di conoscenza. Ed in Italia le cose vanno peggio che altrove, come evidenziato più volte.

Parlare di denaro è un tabù

Per costruire un’alfabetizzazione finanziaria, gli individui dovrebbero trarre vantaggio dal parlare più apertamente del denaro. Tuttavia, il 44% delle persone preferirebbe parlare di religione, morte o politica, piuttosto che discutere di finanza personale con una persona cara. La paura dell’imbarazzo e del conflitto sono ostacoli emotivi importanti, che ostacolano il progresso finanziario. Cosa possono fare gli individui per migliorare il loro benessere finanziario, soprattutto durante una crisi?

Migliorare il benessere finanziario: come resistere al meglio ad una crisi?

Valutare la propria situazione attuale. L’incertezza può essere una delle principali fonti di ansia. Per identificare la fonte dello stress, gli investitori possono fare un bilancio delle loro entrate, delle spese, dei risparmi e dei debiti. L’autoconsapevolezza finanziaria è positivamente associata a una maggiore soddisfazione finanziaria, e a decisioni di spesa e di investimento più forti.

Preparatevi allo scenario peggiore. Cosa possono fare i singoli individui se perdono il lavoro o vedono un calo prolungato dei risparmi, pensionistici e non? Possono prendere in considerazione varie opzioni, come il taglio delle spese non necessarie o l’aumento dei contributi per il piano pensionistico. Poi, possono “stress testare” il loro piano finanziario per tenere conto di questi scenari, e iniziare a prepararsi al meglio.

Inoltre cosa fare?

Suddividere gli obiettivi in piccoli pezzi. Gli obiettivi specifici, raggiungibili e misurabili, sono più facili da gestire. Ad esempio, invece di avere un obiettivo di pagare 27.000 euro di debiti, un individuo potrebbe puntare a pagare mensilmente 450 euro in cinque anni. Fissando obiettivi più piccoli, le persone possono agire per migliorarsi. La ricerca ha dimostrato che il raggiungimento di obiettivi raggiungibili rende più propensi a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Migliorare la conoscenza finanziaria. Gli investitori possono educare se stessi il più possibile, e dovrebbero sempre farlo. Le persone con un’elevata conoscenza degli investimenti hanno dimostrato di essere più preparate e meno ansiose. Le persone possono anche prendere provvedimenti per rompere i tabù finanziari con i propri cari. Magari iniziando con semplici conversazioni sull’esperienza, e costruendo discussioni più concrete sulle finanze della famiglia. La capacità di parlare di denaro è una delle competenze più importanti per costruire l’alfabetizzazione finanziaria.

Creare obiettivi a lungo termine e propositivi. Fissare gli obiettivi giusti aiuta le persone a definire i propri parametri di successo, che a loro volta li mantengono concentrati e motivati. È anche importante monitorare regolarmente i progressi degli obiettivi, per consentire adeguamenti del portafoglio o dei contributi in base alle necessità.