Quando si torna a scuola e le regole da seguire

Quando si torna a scuola e quali saranno le regole da seguire?

Il 1° settembre sono partite le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e per coloro che i docenti riterranno proficuo coinvolgere, anche in attività di consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.

Le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti il 14 settembre, come previsto dall’Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina.

Alcune Regioni hanno deciso di partire in ritardo

L’Abruzzo ha deciso che si inizierà giovedì 24 settembre per le scuole di ogni ordine e grado.

Il 24 è la data stabilita, ufficialmente, anche dalla Calabria e dalla Puglia.

Probabile che seguirà questa strada anche la Campania, che non ha ancora preso una decisione ufficiale.

In Friuli si riparte il 16, con due giorni di ritardo rispetto alla maggior parte delle Regioni. Si riprende più tardi anche in Sardegna. In questa regione si ritornerà in classe il 22 settembre, subito dopo la tornata elettorale con il referendum per il taglio del numero dei parlamentari.

Ci sarà ancora la didattica a distanza?

Da quanto indicato nelle Faq su sito del Ministero dell’Istruzione il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.

Quando si torna a scuola bisognerà indossare la mascherina?

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. In ogni caso saranno forniti aggiornamenti sul tema suo sito Proiezionidiborsa in quanto è prevista una ulteriore decisione nei primissimi giorni di settembre.