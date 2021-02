Come festeggiare San Valentino in casa

Questo sarà sicuramente un San Valentino diverso ma non per questo i festeggiamenti devono mancare. È possibile, infatti, trascorrere una serata all’insegna del romanticismo anche in casa. Grazie a questa guida su come festeggiare il San Valentino la vostra casa diventerà il migliore ristorante e un perfetto nido d’amore.

L’abbigliamento

Rigorosamente vietato rimanere in pantofole e pigiama. Concedersi un lungo bagno caldo con candele e oli essenziali profumati, per rilassarsi e rendere piacevole l’atmosfera già dal pomeriggio. Dopodiché, indossare il vestito o la camicia preferiti, quelle delle grandi occasioni. Acconciarsi i capelli e truccarsi in modo tale da sentirsi attraenti e a proprio agio, facendo attenzione anche all’intimo e alle scarpe che decidiamo di portare.

La cena

Procurarsi gamberoni argentini, merluzzo, zafferano, riso carnaroli e pistacchio. Tostare il riso e sfumare con prosecco. Aggiungere brodo vegetale ogni volta che il riso ha bisogno di idratazione e i pezzi di merluzzo. Mentre il riso cuoce con il pesce sgusciare una ventina di pistacchi, tritarli e metterli da parte.

Quando il riso è cotto aggiungere una noce di burro e i pistilli di zafferano. Guarnire con la granella di pistacchi. Pulire i gamberoni e buttarli in padella con un filo d’olio. Sfumare con cognac o prosecco. Servire insieme ad un’insalata di cavolo viola alla julienne e spicchi d’arancia o insieme all’insalata che più preferite. Una cena da vero ristorante gourmet per trascorrere un San Valentino di gusto. Scegliere un buon vino bianco per accompagnare la cena.

Il dolce

Procurarsi cioccolato fondente, nocciole, lamponi e fragole. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Quando è sciolto, montare con una frusta aggiungendo acqua tiepida a filo. Sgusciare le nocciole, tritarle e buttarle nella fonduta di cioccolato. Lavare le fragole e i lamponi e metterle in un bel vassoio di presentazione con al centro la ciotola di fonduta al cioccolato e nocciole. Un dessert goloso tutto da imboccare!

Il film

Non può mancare un film romantico a conclusione di una dolce serata casalinga.

Proiezioni di Borsa consiglia: i Ponti di Madison County di Clint Eastwood (1995); Le pagine della nostra vita, da un romanzo di Nicholas Sparks (2004), La dura verità di Robert Luketic (2009).

Come festeggiare il San Valentino in casa non è mai stato più semplice! Ma la cosa più importante è ovviamente passarlo con la persona del cuore.