Le doppie punte sono un inestetismo che riguarda la maggior parte dei capelli, molto frequente nelle donne e negli uomini che portano i capelli lunghi. Questa condizione, che risponde al nome di tricoptilosi, è causata da molteplici fattori. Il fusto dei capelli può essere danneggiato dall’uso frequente di strumenti a caldo (come la piastra), dal cloro delle piscine, da poca idratazione, da tinte chimiche aggressive, dalla troppa esposizione ai raggi ultravioletti. Come conseguenza estetica, la capigliatura, si presenta spenta e stopposa. Le estremità sono eccessivamente secche e il capello è biforcuto.

Per risolvere questa fastidiosa imperfezione la soluzione ottimale è accorciare i capelli di almeno due centimetri e provare queste tre maschere fatte in casa per le doppie punte:

Maschera alla banana

Per questa maschera emolliente serviranno una banana, un albume e tre cucchiai di olio di oliva. Schiacciare la banana matura in una ciotola con l’aiuto con una forchetta. Aggiungere l’albume e amalgamare. Infine mescolare il tutto con l’olio di oliva. Tenere in posa almeno mezz’ora e poi sciacquare. I capelli si presenteranno setosi e maggiormente idratati.

Maschera al burro

Per questa golosa maschera al burro serviranno almeno 20 grammi di burro, mezzo limone spremuto e un cucchiaio di aceto. Sciogliere il burro al microonde o sul fornello in un pentolino. Aggiungere il limone spremuto e l’aceto, mescolando bene. La maschera è pronta per essere spalmata solo sulle doppie punte. Tenere in posa almeno venti minuti e poi fare lo shampoo. Un rimedio della nonna per capelli subito con punte subito più morbide e lucide.

Maschera al miele

Per questa dolce maschera serviranno due cucchiai di miele, un cucchiaio di olio di mandorle, un cucchiaio di yogurt. Amalgamare i tre ingredienti con cura e applicarli sulle lunghezze e in particolar modo sulle punte. Tenere in posa per almeno mezz’ora e sciacquare con cura. La capigliatura sarà più soffice al tatto, profumata e incredibilmente districata.

Ovviamente queste tre maschere fatte in casa per le doppie punte presentano quantità di ingredienti indicative che possono essere regolate in base alla lunghezza del vostro capello. Per rinforzare i vostri capelli è necessario ripete gli impacchi almeno due volte a settimana. Lavate i capelli con prodotti non aggressivi ed eseguite sempre un risciacquo con acqua fredda. I vostri capelli ringrazieranno!