L’amore si trova e si espande più facilmente di fronte a una buona tavola. Certo, alcuni potrebbero dire che la buona tavola favorisce gli accordi commerciali, politici e famigliari.

Il punto è che l’amore è la massima espressione della nostra esistenza e, quindi, ingloba tutto il resto. Amore e cibo, binomio indissolubile: per la cena di San Valentino è anche un segno di attenzione. Specialmente quest’anno, con le varie chiusure serali, cucinare (insieme) la cena per il 14 febbraio è quasi un obbligo.

Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo darvi questo consiglio. La cena a base di pesce è sicuramente più leggera, digeribile e diremmo romantica. Il gusto delicato del pesce è perfetto, infatti, per le luci soffuse e per l’atmosfera amorosa. Inoltre, qui potete trovare i nostri consigli per il vino da bere durante questa cena. Ecco il menù perfetto per una cena di San Valentino a base di pesce.

Tartare di tonno o ostriche

Iniziamo con l’antipasto. O, mise en bouche, con chiari riferimenti analogici. Il crudo è l’inizio migliore, perché ci fa entrare subito in comunione con i prodotti del mare.

Possiamo paragonarlo ad una hall di albergo, che ci indica la via da seguire per raggiungerne il cuore. Le ostriche sarebbero la scelta migliore. In alternativa, anche una bella tartare di tonno fatta al momento con magari un tuorlo al di sopra, va benissimo.

Linguine alle capesante

Perché le capesante? Ebbene perché hanno una consistenza ideale per una cena amorosa: morbide come il burro, quasi croccanti ai bordi, succose. Perché linguine? Perché lo spaghetto rischia di sporcare eventuali camicie e vestiti.

Salmone in crosta di pistacchi

Il salmone in crosta di pistacchi è il piatto principale. Con il suo grasso buono, il salmone è senza dubbio il pesce perfetto per rendere ancora più “tenera” la cena.

Gelato

A chiudere, naturalmente un dolce. Il gelato è la scelta perfetta perché corona la parte puerile dell’amore. L’amore è raffinatezza, ma è anche semplicità. Chiudere con un gelato può condensare benissimo questi due concetti. Ecco il menù perfetto per una cena di San Valentino a base di pesce.