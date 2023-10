Le bollette di luce e gas sono troppo care? Ecco 9 trucchi facili per risparmiare oltre 1.000 euro l’anno

È possibile risparmiare dei soldi adottando qualche semplice soluzione? La risposta è sì ed oggi vogliamo spiegarti come fare. Bastano poche e semplici mosse che ti permetteranno di ridurre i consumi in casa. Se vuoi saperne di più, continua nella lettura di questo articolo.

Le utenze domestiche incidono moltissimo sul bilancio familiare. Risparmiare può aiutarti ad affrontare più facilmente i più recenti rincari.

Ci sono diverse cose che puoi fare, a partire da grandi interventi come impianti fotovoltaici, pompe di calore e isolamento termico ma sono molto costosi. Non tutti hanno a disposizione i soldi per fare queste migliorie. Quello che puoi fare invece è intervenire sulle tue abitudini quotidiane: queste possono bastare per farti spendere meno.

Le bollette di luce e gas sono troppo care e vuoi diminuire i consumi? Parti dal frigorifero

Il semplice acquistare elettrodomestici a basso consumo non è sufficiente per spendere meno. Frigorifero e congelatore funzionano 24 ore su 24 e non possiamo spegnerli perché altrimenti i cibi andrebbero a male.

Innanzitutto, non mettere nel frigo cibi ancora caldi. Falli raffreddare a temperatura ambiente e mettili nel frigorifero solo una volta freddi. In questo modo, la temperatura del frigorifero non si innalzerà e dovrà lavorare meno (consumando dunque di meno).

Sbrina il congelatore periodicamente. Lo strato di ghiaccio che si forma riduce lo scambio termico facendo lavorare di più il compressore. Questo farà crescere molto il consumo di energia.

Infine, usa il cibo congelato per raffreddare il frigorifero. Se devi scongelare dei cibi mettili nel frigo. Così facendo, la temperatura del frigo si abbassa e dovrà lavorare meno, facendoti risparmiare fino a 300 euro l’anno.

Restiamo in cucina: per risparmiare in bolletta cambia queste 4 abitudini

Hai mai provato a cuocere la pasta senza fuoco? Porta una pentola d’acqua salata a bollore. Butta la pasta, aspetta che torni il bollore, chiudi il tegame con il coperchio e spegni la fiamma. La temperatura rimarrà sopra i 90 gradi e potrai cucinare consumando decisamente meno. Quest’abitudine potrebbe farti risparmiare anche 500 euro l’anno.

La lavastoviglie può consumare molto: usala a pieno carico e possibilmente di notte in modalità eco. La modalità eco lavora per più tempo ma a temperature più basse: questo potrebbe farti risparmiare fino al 20% in bolletta.

Se possibile usa una pentola a pressione. Questa ti permette di raggiungere velocemente la temperatura di cottura riducendo i tempi e la mantiene costante anche con una fiamma bassa.

Infine, spegni il forno 15 minuti prima del termine della cottura dei cibi. La temperatura rimarrà alta e permetterà ai cibi di finire la cottura senza sprechi, risparmiando anche 200 euro all’anno. Se le bollette di luce e gas sono troppo care, ecco altri 2 trucchetti utili.

E per quanto riguarda il gas? Ecco 2 piccoli accorgimenti per spendere meno

Le caldaie a gas possono consumare parecchio. Per ridurne i consumi, abbassa la temperatura dell’acqua calda da circa 60 gradi a 45. Lavarsi con l’acqua bollente è sconsigliato: una temperatura di 45 gradi è sufficiente per scaldarsi sotto la doccia. Questo accorgimento permette di risparmiare circa 360 euro l’anno.

Infine, evita di usare il camino a legna. Purtroppo, l’80% del calore che produce viene disperso attraverso la canna fumaria. Inoltre, il costo della legna è piuttosto alto: non comprarla ti farà risparmiare tanto.