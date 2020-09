La videochiamata è uno strumento molto diffuso per varie ragioni. Si pensi alla necessità di accorciare le distanza con parenti e ad amici lontani. L’uso è inoltre congeniale per la gestione di riunioni, videoconferenze e nella didattica a distanza. In questo precedente articolo abbiamo già affrontato il tema della qualità di una videochiamata. In questa sede invece affronteremo un altro quesito, ossia come fare videochiamate e videoconferenze gratis? Vediamo cosa offre il mercato, descrivendo le caratteristiche delle principali applicazioni esistenti nelle loro versioni gratuite.

Google Hangouts

Permette una videochiamata, per chi ha già un account Google. Con lo smartphone c’è bisogno dell’app, mentre tramite PC bisogna cliccare sull’apposito link. È gratis e permette un numero massimo di partecipanti, pari a 25 unità. Utilizza la banda larga, ma non da accesso a diverse funzioni, come ad esempio non permette la registrazione delle videochiamate. La condivisione di schermo e l’uso della chat in videochiamata sono previste solo per chi usa il computer. Ancora, va detto che non ha una facilità d’uso proprio immediata, soprattutto per alcune funzioni. In condizioni di scarsa connessione, mantiene una qualità audio nella media, a scapito invece della qualità video.

C’è poi una versione “Meet” pensata specificatamente per le riunioni. Per avviare la riunione bisogna avere un account Gmail, ma si può invitare a partecipare alla riunione anche chi non lo è.

Zoom

Nella versione gratuita ha molte funzioni disponibili, con possibilità di riunioni fino a 100 partecipanti. Bisogna però precisare che oltre i due partecipanti, in questa versione free, la videochiamata di interrompe ogni 40 minuti, con la possibilità di riavviarla. Le riunioni possono anche essere registrate. C’è la possibilità di condivisione dei file e di archiviare i dati. Per uso su tablet, smartphone e PC si può scaricare l’app, oppure utilizzare il sevizio da browser. La scarsa connessione tuttavia influenza notevolmente sia la qualità video che quella audio.

Skype

Ottima per videochiamate di piccoli gruppi, mostra in contemporanea fino a 4 persone, anche se nella versione gratuita permette fino a 50 partecipanti. Si possono registrare le riunioni per rivederle o per favorire l’accesso successivo ai non presenti. Ha anche la funzione sottotitoli. All’aumentare dei connessi però la qualità tende a soffrirne un po’. Si può scaricare l’app, oppure usarla direttamente dal browser.

Cisco Webex

Per creare la videochiamata bisogna avere un account e ricevere un URL personale. Questo verrà utilizzato per la programmazione e la gestione delle riunioni e per l’accesso alle registrazioni effettuate. Nella versione gratuita possono accedere fino a 100 partecipanti. Non c’è limitazione di durata per le riunioni. Include la possibilità di realizzare registrazioni in formato MP4 e fornisce 1 GB di archiviazione cloud. Si può utilizzare la funzione di condivisione dello schermo e delle stanze private.

Come fare videochiamate e videoconferenze gratis?

Abbiamo sin qui descritto le funzionalità di alcuni sistemi per gestire le videochiamate. Ce ne sono tanti altri disponibili, anche nella modalità gratuita. Tutti, come si può intuire, hanno dei punti di forza e di debolezza. Sta a noi ottimizzare i vantaggi nell’utilizzo di tali sistemi, calibrando la scelta in base soprattutto alle nostre reali necessità.