In questo periodo di emergenza un pò tutti abbiamo sperimentato lo strumento della videochiamata. Di cosa si tratta? È la modalità evoluta della classica telefonata che consente non solo di ascoltare la voce dell’interlocutore, ma anche di vederlo. Si tratta, a tutti gli effetti, di una chiamata con video. In inglese è detta video call. Si effettua mediante smartphone o per mezzo di PC dotati di videocamera. È stata molto utilizzata per mettersi in contatto con amici e parenti durante il lockdown. Ma si è rivelato lo strumento principe per gestire lo smart working, le riunioni e le conferenze, la didattica a distanza.

Tuttavia, non sempre la qualità delle immagini sono risultate fluide, qualche volta si susseguivano a scatti. L’audio inoltre poteva essere scadente ed intermittente, e nei casi più estremi s’interrompeva anche lo stesso segnale. Inevitabile dunque la ricerca di correttivi e di sistemi validi a migliorare questa forma di comunicazione. In tale contesto ci chiediamo: come migliorare la qualità di una videochiamata?

Videochiamata e connessione

Un primo elemento da controllare è la connessione di Internet, la cui velocità è funzione dalla tecnologia offerta dal provider. Al riguardo, l’ADSL è più lenta della fibra ottica, decisamente più veloce. In questo caso, dunque, occhio a non acquistare una tecnologia sulla carta più veloce che poi nei fatti, nell’operatività, funzionerà come una semplice ADSL. Perché? Aldilà dell’offerta, bisogna capire bene com’è servita la zona in cui siamo domiciliati. Va appurato se la zona è raggiunta dalla fibra ottica e quanto è distante il collegamento reale del nostro domicilio dalla stessa fibra.

Gli altri parametri da tenere a mente

La qualità della nostra videochiamata dipende anche da altri fattori. Vediamoli.

Anzitutto, se siamo collegati con lo smartphone sarebbe bene evitare di consumare i dati mensili disponibili con eventuali costi aggiuntivi. Meglio utilizzare sempre la connessione WiFi

Se invece si utilizza il PC, meglio essere collegati tramite un cavo Ethernet. Nel caso in cui siamo collegati via WiFi, cerchiamo di posizionarci nelle vicinanze del modem. Consideriamo inoltre la possibilità di acquistare delle webcam ad hoc, dotate di prestazioni più performanti. Se non incorporate al PC, ovvio.

Come migliorare la qualità di una videochiamata

L’ottimizzazione e la qualità del video in termini di immagini più chiare e definite, passa anche per la luce presente nell’ambiente. In generale è da preferire la luce diffusa. Ancora, non dovrebbe mai essere posizionata alle nostre spalle, ma la fonte di luce deve trovarsi sempre di fronte a noi.

Altra regola importante è di evitare di tenere occupata la linea con più attività effettuate contemporaneamente. Ad esempio va evitato di scaricare dei file particolarmente pesanti.

Infine, un altro fattore chiave da cui è fortemente legata la qualità di una videochiamata è il sistema utilizzato. Ce ne sono molti disponibili, ognuno con le sue peculiarità i punti di debolezza ed i punti di forza. La scelta dipende da una serie di considerazioni, anche in base all’utilizzo che se ne vuole fare.