Ora spieghiamo come essere informati in caso di allerta meteo a Milano.

Il mese di settembre è stato un periodo turbolento a livello di allerte meteo, soprattutto per quanto riguarda l’area del Nord Italia. L’ultima risale giusto a pochi giorni fa. Infatti dal 24 al 26 di questo mese si sono verificate forti raffiche di vento e tempeste seguite da un rapido calo delle temperature. Questi fattori hanno riportato l’attenzione anche sui livelli idrometrici del Lambro e del Seveso che, nonostante si siano ingrossati, sono rimasti sotto controllo.

Per questo motivo il Comune di Milano ha fornito un servizio telematico e gratuito per comunicare ai suoi cittadini eventuali situazioni di rischio.

Scopri qui come essere informato in caso di allerta meteo a Milano.

Il sistema di allerta della Protezione civile si impegna a informare coloro che si iscrivono al servizio di eventuali esondazioni del Lambro e del Seveso e di qualsiasi situazione allarmante che riguardi il settore idrico-metereologico. È possibile ricevere diversi tipi di comunicazioni in tempo reale. In caso di codice arancione e rosso o di innalzamento dei due fiumi scatta una chiamata preregistrata che avvisa l’utente della situazione. Invece il messaggio sms viene spedito solo in caso di massima problematicità. Per monitorare qualsiasi sviluppo l’ideale è scaricare l’applicazione gratuita “Sistema di allerta” o fornire la propria e-mail. Nelle situazioni di pericolo le notizie verranno divulgate anche sul sito e sui canali social ufficiali del Comune. I possessori di una linea fissa nelle aree di maggior criticità sono automaticamente inseriti nelle liste dell’ente che provvederà a chiamare nel momento di necessità.

Possono aderire a questa iniziativa tutti coloro che si trovano sul territorio meneghino. Sul sito è presente un form da compilare in cui, oltre ai dati anagrafici, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di cellulare, si possono indicare più indirizzi di interesse.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail riportato in calce sul sito.