In questo momento di incertezza andare in banca o ritirare agli sportelli sta diventando sempre più difficile. Per supplire a questo problema è diventato maggiormente importante imparare ad attuare le operazioni bancarie più semplici online.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono aiutare i propri lettori spiegando in questo articolo come fare un bonifico online spiegato passo per passo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come attivare il proprio profilo di internet banking

Iniziamo a capire come fare un bonifico online spiegato passo per passo.

La prima cosa da fare per essere in grado di attuare un bonifico online è quello di accedere al proprio profilo online. Per accedere al proprio conto online sono necessari username e password.

Questi dati vengono inviati via posta al momento dell’apertura del conto. Nel caso non fossero pervenuti è possibile averli andando alla propria filiale e richiedendole al banco.

A seconda della banca è possibile ottenere gli stessi semplicemente chiamando il proprio istituto di credito. Dopo aver effettuato il primo accesso sarà possibile scaricare l’app della propria banca sul cellulare in maniera da poter fare le proprie operazioni bancarie direttamente dal telefono.

Come fare un bonifico online spiegato passo per passo

Per fare un bonifico online servono, innanzitutto, i dati necessari per un comune bonifico. In questo caso si intende l’IBAN a cui si devono trasferire i soldi e il nome dell’ente o dell’individuo proprietario del conto.

Nel caso si acceda dal computer è semplicemente necessario inserire il proprio username e la relativa password. Bisogna, quindi andare nella sezione “Operazioni”, cliccare su “Bonifici” e inserire i dati prima menzionati.

Nel caso di spedizione di denaro via bonifico il costo della transazione varia da 1 a 3 euro a seconda della banca e del trasferimento.

È importante ricordarsi di inserire la causale del trasferimento. Ricontrollare i dati facendo attenzione che il ricevente del bonifico sia corretto. Cliccare, quindi su “Conferma” e il bonifico è inviato. Nel caso ci fossero problematiche, è importante ricordare che è possibile annullare il bonifico entro due giorni lavorativi dall’invio.