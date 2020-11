Se il minore guida il motorino senza casco e prende una multa, chi ne risponde? Ebbene, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 26171 del 2013. Con quest’ultima, si è precisato che a compiere l’illecito è il padre, che ha omesso la sorveglianza sul giovane, in virtù della potestà che gli compete. Pertanto dell’infrazione risponde il genitore, a titolo personale e diretto, in quanto ha omesso la sorveglianza sul giovane, con ciò rendendosene responsabile.

Tutto quanto detto si spiega in considerazione del fatto che non è assoggettabile a sanzioni amministrative, chi, al momento dell’infrazione, non aveva compiuto 18 anni. In tal caso, come detto, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. Quest’ultima evenienza può ricorrere quando, ad esempio, il genitore riesca a provare di aver nascosto le chiavi del veicolo in un cassetto, o in altri modi simili.

Come si redige il verbale di accertamento

Abbiamo risposto alla domanda iniziale: “se il minore guida il motorino senza casco e prende una multa, chi ne risponde?”. Ora vediamo come va redatto, in detta ipotesi, il verbale dell’autorità. Ebbene, quest’ultima deve contestare la violazione ai soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, ossia ai genitori o tutori. Nel verbale, inoltre, si deve specificare il tipo di rapporto che intercorre tra i sorveglianti e il minore, attribuendo ai primi la responsabilità per l’illecito amministrativo. In altri termini, il padre/tutore, deve essere indicato quale trasgressore non della violazione amministrativa, bensì di quella consistente nel dovere di vigilanza.

Ciò, in virtù della potestà che egli esercita sul minore, che è l’autore materiale dell’infrazione e della violazione della norma del Codice della Strada. In conclusione, occorre sempre controllare le azioni e le abitudini dei figli minori per evitare di incorrere in siffatti inconvenienti.