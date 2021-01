Il sistema pensionistico in Italia è molto complesso ed è bene che i lavoratori vicini al traguardo, si preparino con un po’ di anticipo.

Le condizioni per ottenere la pensione, infatti, variano a seconda del tipo di trattamento a cui si ha diritto. E non esiste una risposta universale che soddisfi tutte le domande degli interessati.

Quest’oggi, con gli Esperti di ProiezionidBorsa esamineremo le diverse soluzioni previste per quei lavoratori che hanno una carriera lavorativa discontinua. Oppure che hanno versato contributi in fondi o gestioni previdenziali diversi e desiderano andare in pensione.

Come fare per avere la pensione quando si hanno contributi in più fondi o gestioni.

Chi ha avuto la fortuna di lavorare per la stessa azienda fino al momento della pensione. O comunque, ha avuto una carriera lavorativa senza interruzioni e nello stesso settore, gode di una posizione certamente privilegiata dal punto di vista contributivo.

Privilegiata rispetto a chi, invece, ha avuto una carriera lavorativa discontinua e ha cambiato tipologie di impiego con la conseguente necessità di ricucire il proprio percorso contributivo. Rimettendo insieme quanto accumulato nelle diverse vite previdenziali.

Gli strumenti al tal fine messi a disposizione dei lavoratori sono vari. E comportano spesso dei costi aggiuntivi.

Quindi si consiglia sempre di affidarsi ad esperti del settore previdenziale che possano esporre agli interessati costi e benefici delle operazioni prima di procedere con qualunque scelta.

Come fare per avere la pensione quando si hanno contributi in più fondi o gestioni? Esistono varie strade per accedere alla pensione utilizzando i contributi versati in più fondi o gestioni.

Al riguardo, si consiglia la lettura di questo articolo nel quale si spiega perché conviene ricongiungere i contributi per la pensione e quanto costa.

Tra le strade percorribili in questa direzione è opportuno valutare anche il ricorso ad altri istituti giuridici come la totalizzazione e il cumulo.

Totalizzazione e cumulo

La totalizzazione e il cumulo non prevedono un trasferimento materiale di contributi. Piuttosto ogni cassa liquida il suo pro quota a seconda delle retribuzioni e contribuzioni risultanti da ogni gestione.