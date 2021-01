In questi giorni tutti noi stiamo sperimentando i disagi dovuti alle tanto odiate gelate invernali. Infatti in questa stagione capita spesso che di notte le temperature scendano di molto al di sotto dello zero, causando diversi inconvenienti. Anche città e parti del nostro paese solitamente più miti, in questo periodo stanno registrando temperature estremamente rigide. In attesa che l’inverno finisca ed arrivi finalmente la primavera dunque, dobbiamo rimboccarci le maniche e convivere con questo gelo.

Ogni mattina

Tra i tanti disagi che possiamo affrontare, uno dei più comuni e fastidiosi è legato al parabrezza della macchina. Ogni mattina infatti, soprattutto chi esce di casa prima che il sole sia alto, si ritrova sempre con i vetri dell’auto ricoperti di brina. In alcune giornate non mancano anche lastre di ghiaccio, più o meno spesse. Ci sono diversi metodi per risolvere questo inconveniente, ma quello che andremo a svelare è particolarmente efficace ed economico. Infatti ghiaccio e brina sul parabrezza sconfitti con l’aiuto di questa famosissima bibita.

Una Coca-Cola, mille utilizzi

Ci siamo già occupati in passato di come la Coca-Cola, una delle bevande più acquistate e richieste sul mercato, sia ottima per tantissimi utilizzi legati alla pulizia. Oltre che un ottimo sgrassante e anticalcare, come possiamo vedere cliccando qui, questa bibita possiede anche un’altra qualità. Dunque ghiaccio e brina sul parabrezza sconfitti con l’aiuto di questa famosissima bibita. Infatti proviamo a versare della Coca-Cola sul vetro ghiacciato e attendiamo qualche minuto.

Dopodiché con dell’acqua tiepida, ma anche fredda andrà bene, risciacquiamo abbondantemente il parabrezza. Se ne siamo in possesso, utilizziamo una spugna sia per applicare la bevanda che per risciacquare con l’acqua, in questo modo l’effetto sarà ancora migliore. Noteremo come sia la brina che il ghiaccio avranno levato il disturbo. Questa bevanda possiede infatti una componente corrosiva, in grado di sciogliere queste componenti. Di conseguenza il vetro tornerà libero e pulito, e noi saremo in grado di accendere il motore ed iniziare la nostra giornata.