Come fare lo SPID online e da casa anche per questa nuova categoria di persone

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) costituisce la chiave d’accesso informatica ai servizi della Pubblica Amministrazione. Lo Stato ha pensato a questo strumento per rendere le procedure dell’Amministrazione più veloci e sicure oltre che digitali. Questo consente ai cittadini di entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione anche restando a casa. Evitando così di recarsi fisicamente alla ricerca dell’ufficio giusto, in una struttura spesso simile ad un labirinto.

Username e password costituiscono l’identità digitale del cittadino. Lo SPID consente anche l’accesso ai servizi pubblici degli Stati membri dell’Unione Europea. È, poi, semplice attivare lo SPID tramite questa procedura che si compone sostanzialmente di 5 passaggi. Il primo è avere a disposizione un documento di riconoscimento, il codice fiscale e l’indirizzo email o il numero di cellulare. Il secondo è l’accesso al sito dei gestori dell’identità digitale, vigilati da AgID.

Come attivarlo

Il terzo passo è l’attivazione che si attua con la registrazione ed il riconoscimento. Il quarto passo è proprio il riconoscimento che può essere fatto di persona, via webcam, con audio video con bonifico e con firma digitale. L’ultimo passaggio è la scelta del livello di sicurezza, tra livello 1, 2 e 3. Seguendo questi step sarà più chiaro come fare lo SPID online e da casa seguendo questa semplicissima procedura.

Lo SPID dunque è una strumento di semplificazione molto importante per i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per questo le Autorità pubbliche promuovo la sua estensione ed il suo utilizzo per quanti più cittadini possibile. Da ultimo, proprio in questo senso l’AgID, Agenzia per l’Italia digitale, ha emesso il parere 9744322, 2 febbraio 2022. Attraverso questo parere ha chiarito che i giovani sopra i 14 anni potranno attivare lo SPID per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. I ragazzi, invece, sotto i 14 anni potranno attivarlo per accedere ai servizi forniti dalla loro scuola. Saranno in questo secondo caso i genitori a richiedere lo SPID.

Come fare lo SPID online e da casa anche per questa nuova categoria di persone

Proprio su questa estensione dello SPID ai minori è intervenuto anche il parere del Garante della Privacy. Questo soggetto ha ricordato che l’utilizzo dei servizi online legati allo SPID potrebbero esporre ai minori a rischi collegati alla loro privacy. Per questo si rende necessario adottare delle misure per proteggere i loro dati personali distinguendo tra minori e maggiori di 14 anni. Un punto particolarmente importante è la richiesta fatta ai gestori delle identità digitali di creare delle procedure specifiche e sicure per l’attivazione da parte dei minori dello SPID.