Tira brutta aria a Wall Street. Netflix: il sell off non è ancora finito?

In un momento dove la ciclicità punta al ribasso, le preoccupazioni sull’inflazione ma soprattutto la questione Ucraina, trascinano i listini internazionali in una situazione che rasenta quasi il panico. Tira brutta aria a Wall Street e si potrebbe scendere di almeno un altro 10%.

Alla chiusura di contrattazione del 14 febbraio i prezzi degli indici azionari hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.566,18

Nasdaq C.

13.790,92

S&P 500

4.401,68.

Il frattale annuale punta al ribasso per ancora molti mesi

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 febbraio



Percorso campione settimanale

I segnali sono contrastati e per questo motivo si procederà day by day. Dopo la prima giornata di contrattazione, possiamo aggiungere che il quadro tecnico si è incupito e si potrebbe continuare a scendere fra alti e bassi, per tutta la settimana.

Tira brutta aria a Wall Street. I livelli che condizioneranno la tendenza dei prossimi giorni

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 34.621. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.496.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 14.247. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.767.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.527. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Posizione di investimento da mantenere in ottica multidays

Flat.

Come potrebbe presentarsi l’odierna giornata di contrattazione?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Netflix nonostante la sottovalutazione potrebbe scendere ancora di molto

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 396,88. Fair value stimato intorno ai 780 dollari.

La strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore ai 412,98, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 290,25 e poi 252,28 dollari.

