Come fare la spesa al supermercato con l’inflazione schizzata all’11,9%

Il carovita in Italia è ora a due cifre. Precisamente, a ottobre 2022 l’inflazione su base annua si attesta all’11,9%. E questo in accordo con i dati preliminari che sono stati resi noti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

In più, l’aumento dei prezzi è ancor più sostenuto per i beni di prima necessità. Ovverosia, per i generi alimentari, al punto che, per chi prende le pensioni e gli stipendi bassi, mangiare rischia di diventare un lusso.

Ormai è da quasi un anno che in Italia i prezzi crescono senza sosta. In quanto nel quarto e ultimo trimestre del 2021 è scattato il caro energia. E poi il contesto si è aggravato con l’invasione delle truppe russe in Ucraina.

Come fare la spesa al supermercato spendendo poco senza farsi mancare nulla

Di riflesso, le famiglie italiane già da mesi stanno facendo la spesa, spesso al discount, in maniera sempre più oculata. Guardando sia al rapporto qualità/prezzo sia a qualche rinuncia quando si tratta di cibi che si possono anche non portare in tavola. Per esempio, molte famiglie, nel continuare a comprare la pasta, il latte e le uova, hanno per esempio deciso di ridurre o addirittura azzerare l’acquisto di dolci.

Nel dettaglio, attualmente per risparmiare sul cibo molte famiglie italiane non solo guardano con più attenzione agli sconti e alle offerte ma comprano sempre di più i generi alimentari con il Brand del distributore rispetto ai cibi prodotti e venduti dalle marche più famose.

Così come cresce la tendenza ad acquistare quei generi alimentari che, essendo prossimi alla scadenza, sono venduti dalle botteghe di vicinato e dagli operatori della grande distribuzione organizzata a prezzo ridotto.

Su come fare la spesa al supermercato, o nella bottega di vicinato, risparmiando c’è da dire anche che spesso si fa pure qualche sacrificio. Per esempio, acquistando a metà prezzo il pane del giorno prima. Oppure si decide di fare gli acquisti di frutta e di verdura con una cadenza rigorosamente giornaliera. Ovverosia, acquistando i prodotti freschi giusto nella quantità che serve per il pranzo e per la cena al fine di minimizzare gli sprechi.

Come risparmiare sul cibo, dagli acquisti nei mercatini alle promozioni sul web

Il tutto senza dimenticare che in genere il cibo costa meno nei mercati rionali. Precisamente, comprando direttamente dai produttori agricoli non solo la frutta e la verdura, ma anche le conserve. Così come c’è anche da ricordare che per l’acquisto di cibo si possono in realtà fare buoni affari pure online. Specie per quel che riguarda l’acquisto di generi alimentari a lunga conservazione.

Dalla pasta allo scatolame, passando per le salse e per i sughi pronti ma anche i crackers, le gallette di riso e di mais, le fette biscottate e il pancarré per fare i toast. Sul web, riguardo a come fare la spesa al supermercato online, ci sono infatti siti Internet di e commerce che sono specializzati proprio nella consegna della spesa a domicilio e che al pari delle catene fisiche propongono periodicamente gli sconti e le offerte con i volantini online.

Nel fare la spesa oculata per risparmiare, inoltre, crescono pure le scelte ecologiche per quel che riguarda i detersivi. Se prima in passato si faceva scorta di detersivi al supermercato una volta al mese, ora invece i detersivi si comprano sempre più spesso con una cadenza settimanale. E si comprano sfusi per risparmiare e, nello stesso tempo, per rispettare l’ambiente. Cosa che di certo non guasta.