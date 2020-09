Come fare la dieta che salti la cena e per quanto tempo? Si tratta della cosiddetta dinner cancelling. Ovverosia una dieta che prevede di saltare la cena. Vediamo allora come fare la dieta che salti la cena fissando due capisaldi. Il primo è quello per cui la dieta deve essere sempre prescritta da un nutrizionista. Il secondo è quello per cui regimi alimentari con fasi giornaliere di digiuno non sono proprio il massimo. Sono infatti poco indicati per perdere peso e soprattutto per mantenere poi i chili persi.

Come fare la dieta che salti la cena, ecco la dinner cancelling

Il dinner cancelling prevede stop al cibo per molte ore. E precisamente dalle ore 17 e fino al mattino. Ovverosia al momento della prima colazione. In tutte queste ore senza mangiare è però consigliato di bere in abbondanza.

Su come fare la dieta che salti la cena e per quanto tempo dinner cancelling si basa su un concetto. Un concetto che è molto chiaro. Quello della restrizione calorica. Poco prima delle ore 17, inoltre, la dieta dinner cancelling prevede uno snack energetico. E questo al fine di resistere meglio alle tante ore previste stando lontano dai cibi.

La temporanea restrizione calorica dal pomeriggio e fino al mattino

Dalla colazione alle 17, invece, la dieta salta cena cosa prevede? Che si possa mangiare in maniera equilibrata. Associando l’attività fisica, infatti, dalla colazione alle ore 17 scatta il via libera. Quello ai nutrienti. Ed in particolare a tutti quelli che sono necessari al nostro organismo.

Secondo i canoni della dinner cancelling la dieta non va fatta però tutti i giorni. Ma 2-3 volte la settimana. Oppure anche 1 sola volta la settimana affinché il corpo benefici dell’effetto della temporanea restrizione calorica. Promotori di diete come dinner cancelling ritengono che questo regime alimentare non sia solo efficace per dimagrire. Ma pure per contrastare a lungo termine l’invecchiamento.