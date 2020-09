Si apre domani fino a domenica 17 settembre, nel ricordo della sua ideatrice, Giorgiana Corsini, scomparsa un mese fa, la ventiseiesima edizione di Artigianato e Palazzo a Firenze. È una raffinata rassegna dei maestri artigiani che propongono straordinari manufatti, in uno spazio speciale com’è il Giardino Corsini. Per 4 giorni si aprono botteghe e laboratori nelle limonaie e nel giardino all’italiana. Ma ci saranno anche le mostre allestire sotto la loggia e nel salone da ballo, aperto per la prima volta al pubblico. Ecco le cose particolari che si potranno ammirare e scegliere.

Un giardino pieno di meraviglie, come alla corte dei Medici

La principessa ultraottantenne era come Lorenzo de’ Medici. Piena di curiosità, amante dell’arte, della cultura era, con suo marito una grande mecenate della musica e dell’artigianato italiano. Come da suo volere, la manifestazione sarà portata avanti dalla figlia di Giorgiana, Sabina. E da Neri Torrigiani, amico e partner professionale raffinatissimo in questi 26 anni di impegno nella ricerca del bello e fatto a mano. In modalità distanziamento si terranno laboratori gratuiti (per esempio sull’intreccio dei vimini), appuntamenti gastronomici sulle ricette di famiglia e tante altre iniziative culturali. Sono tutte legate alla campagna di raccolta fondi “Giambologna e la fata Morgana”. Un progetto che punta al restauro del prezioso complesso monumentale della fonte della fata Morgana, gioiello delle colline toscane.

Artigianato e Palazzo, fino a domenica a Firenze la rassegna delle eccellenze d’Italia

Artigianato e Palazzo porterà, nello scenario di giardino Corsini, anche maestri stranieri di ceramica, vetro, intaglio. Saranno presenti anche orafi, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno. Questa manifestazione, per la quale Giorgiana era stata insignita lo scorso anno del fiorino d’oro e della medaglia Melzi, proseguirà anche nel prestigioso palazzo Corsini. Sotto la Loggia saranno esposte le carte da parati realizzate a mano dai laboratori artigianali della comunità di San Patrignano.

Tra meridiane, gioielli e stucchi

Artigianato e Palazzo, fino a domenica a Firenze la rassegna delle eccellenze d’Italia. Tra le novità di questa edizione le casse per ascoltare musica in terracotta dell’Impruneta, le meridiane. E ancora l’alta moda creata con tessuti vegetali organici, le sculture luminose e profumante create con radici e cortecce. Il passato rivive con gli stucchi e le decorazioni in gesso, i giocattoli restaurati. Ma anche con i preziosi manufatti in cuoio toscani, gli show dei maestri dell’intreccio della paglia e della scultura in marmo. Saranno esposte sedie monumentali realizzate in legno massello e decorate a mano, oltre ovviamente a migliaia di proposte di gioielli creati sul posto dagli orafi. A sorpresa, spunta il premio Giorgiana Corsini per lo stand più bello, che sarà ospite d’onore il prossimo anno.