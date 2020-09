In questa mini guida scopriremo come eliminare le pulci di cani e gatti con rimedi naturali approvati dagli esperti.

In questo pomeriggio di settembre ci rivolgiamo agli amanti dei piccoli e grandi amici a quattro zampe che molto spesso convivono con noi in casa. La salute dei nostri pets è senza alcun dubbio una priorità per vivere serenamente e con gioia i momenti passati insieme.

Una delle principali problematiche da affrontare quando si decide di far entrare in casa un amico peloso è costituita dai parassiti. I sifonatteri (Siphonaptera) o afanitteri (Aphaniptera), conosciuti maggiormente come pulci, sono un ordine di insetti privi di ali. Tali parassiti si nutrono del sangue di mammiferi e uccelli.

In commercio esistono molti prodotti antiparassitari. Utilissimi nella lotta contro le pulci ma che contengono, molto spesso, anche sostanze che, in alcune situazioni, potrebbero risultare tossiche. Di seguito vi proponiamo alcuni rimedi totalmente naturali per eliminare le pulci di cani e gatti.

Olio di rosmarino

Poche gocce di olio di rosmarino versate direttamente sul pelo del vostro animale domestico (sul collo) serviranno a scoraggiare le pulci. Altro metodo utile è sciogliere l’olio di rosmarino nell’acqua per fare il bagno al cane.

Aceto di mele

L’aceto di mele può essere usato come integratore nella dieta del vostro cane o del vostro gatto. Basterà un mezzo cucchiaino al giorno per un cane di taglia media, da sciogliere nella ciotola dell’acqua. Le sostanze di cui è composto l’aceto di mele bilanciano il pH della cute del cane, rendendo l’ambiente sgradito e inadatto alle pulci.

Spray all’aceto di mele

Preparare uno spray antipulci con l’aceto di mele è semplicissimo. Basterà mescolare in un litro di acqua calda un litro di aceto di mele (preferibilmente biologico) ed aggiungere una punta di cucchiaino di sale o sale rosa dell’Himalaya. Spruzzate il liquido ottenuto direttamente sul pelo del cane una volta alla settimana, evitando accuratamente il contatto con gli occhi e eventuali ferite.

