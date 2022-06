Come ottenere velocemente il passaporto, anche online, senza dover fare file e perdere tempo

Il passaporto entra in gioco soprattutto in periodo di vacanze, quando possiamo spostarci più facilmente. Tuttavia, può accadere che avessimo del tutto dimenticato che fosse scaduto, oppure non lo abbiamo mai fatto e adesso ci serve. In questo articolo spiegheremo come farlo il più velocemente possibile, anche ricorrendo alla procedura online. Anzitutto, soffermiamoci su dove farlo. I luoghi sono la questura oppure l’ambasciata o il consolato italiano, se ci si trova all’estero. Il passaporto che si rilascia adesso viene chiamato elettronico perché, pur essendo cartaceo, contiene un microchip. Per intraprendere la procedura per ottenerlo occorre prendere un appuntamento, cosa che si può fare in quattro modi:

recandosi materialmente presso una questura di Polizia del proprio Comune;

presso la caserma dei Carabinieri;

presso il Comune di residenza;

infine, si può fissare l’appuntamento online, tramite il sito della Polizia di Stato.

Come eseguire la procedura online

È bene chiarire che la prenotazione online non è una richiesta di passaporto, ma serve solo per fissare l’appuntamento. Sicché, soltanto dal giorno dell’appuntamento partirà la domanda, purché si sia consegnata tutta la documentazione richiesta. Per sapere come ottenere velocemente il passaporto, anche online, basta collegarsi al sito su indicato. Poi, inserire codice fiscale e password, dopo essersi registrati. A quel punto, entrati nella sezione dedicata, occorrerà cliccare sulla provincia di interesse e apparirà l’elenco di tutte le questure. Nella colonna “disponibilità” troveremo la scritta “sì o no”, a seconda che ci sia o meno lo slot libero per l’appuntamento.

Una volta prenotato il giorno e l’orario, dovremo inserire i nostri dati. Infine, terminata la procedura, occorre stampare il modulo di richiesta passaporto, da consegnare in questura il giorno dell’appuntamento. Su di esso troveremo l’elenco di tutti i documenti necessari. Essi sono: la fotocopia della carta di identità, del codice fiscale, i bollettini postali già pagati, 2 fototessere.

Nel caso in cui si cambi idea e si voglia spostare il giorno dell’appuntamento, basterà collegarsi sul sito ed effettuare la modifica. La procedura online, certamente, è più agevole e veloce. Con essa risparmieremo il tempo occorrente per fissare l’appuntamento, e la relativa fila. Tuttavia, i tempi del rilascio non saranno brevi, ma possono variare da questura a questura e in base al periodo. Quindi, se si farà domanda nei mesi estivi o in prossimità di importanti festività, i tempi saranno certamente più lunghi.

Allora, come fare per ridurli? Un’unica possibilità è quella di richiedere il passaporto ricorrendo alla procedura d’urgenza, per ottenerlo più velocemente. In tal caso, però, occorrerà provare la ragione dell’urgenza. Essa può essere rappresentata da motivi di salute, familiari, di lavoro, di studio, ma anche di turismo, presentando i biglietti aerei. Naturalmente, a parità di condizioni, verranno evase prima le richieste basate sui motivi di salute e familiari. Poi, si passerà a quelle di studio ed, infine, a quelle turistiche.

