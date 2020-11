Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Insieme agli Esperti di Redazione valuteremo come fare domanda alI’INPS per bonus da 500 a 1.440 euro con reddito ISEE fino a 40.000 euro. In programma nella Legge di Bilancio 2021 la proroga di numerosi sussidi, agevolazioni fiscali, indennità e misure assistenziali di varia natura. Possono fruire degli ammortizzatori statali i cittadini che rientrano nelle fasce reddituali più basse. Di qui la necessità di presentare l’aggiornamento dell’Indicatore sintetico della situazione economica da cui l’INPS valuta la soglia reddituale del richiedente.

Ricordiamo a chi dovesse richiedere l’ISEE che si può ricorrere ai servizi online presenti sul portale dell’Ente e a disposizione di tutti i contribuenti. Chi non ha dimestichezza con la procedura online può rivolgersi al Caf, al Patronato, al commercialista o al numero verde. A tal fine potrebbe tornare utile l’articolo “L’INPS chiarisce quanto costa fare l’ISEE 2021 al Caf o al Patronato”. Anche i contribuenti che versano in condizioni economiche dignitose hanno diritto a ricevere sussidi e aiuti di natura economica. Vediamo pertanto come fare domanda all’INPS per bonus da 500 a 1.440 euro con reddito ISEE fino a 40.000 euro. Anzitutto ricordiamo che entro tale soglia reddituale il contribuente può richiedere il bonus vacanza 2021 la cui riconferma giunge con il Decreto legislativo 137/2020.

Come fare domanda all’INPS per bonus da 500 a 1.440 euro con reddito ISEE fino a 40.000 euro

Entro il 31 dicembre 2020 si può richiedere il contributo vacanza il cui importo varia a seconda della composizione del nucleo familiare. Si parte da 150 euro per il singolo contribuente, si ottengono 300 per due componenti e 500 per le famigli con 3 o più membri. Le famiglie il cui reddito ISEE non supera i 40.000 euro hanno inoltre diritto percepire il bonus bebé per un arco di tempo pari a 12 mesi. Si tratta di un sussidio spettante alle madri per la nascita o l’adozione di un figlio che prevede la maggiorazione del 20% . L’importo aggiuntivo scatta in presenza di altri figli oltre il primo. Per i contribuenti che rientrano nella fascia reddituale fino a 40.000 euro l’INPS eroga assegni di importo pari a 1.440 euro. Per 12 mensilità pertanto le contribuenti cui l’Ente riconosce il bonus ricevono sussidi economici che ammontano a 120 euro.