Il mandarino è uno dei frutti di stagione più consumati e amati dagli italiani. Quella fragranza inconfondibile e quel gusto acre ma dolce al punto giusto, lo rendono davvero unico. Per non parlare poi di tutti i benefici che può apportare all’organismo! Insomma, si tratta di un frutto davvero eccezionale. Ma in molti non hanno idea di come andrebbe conservato. Infatti, lo si mette sempre nel frigorifero ma in realtà non c’è sbaglio più grande. Ecco qual è il modo giusto per preservarlo.

I mandarini non dovrebbero mai essere conservati in frigorifero

In tantissimi hanno l’abitudine di conservare il mandarino nel frigorifero. In realtà, questo non è il modo giusto di conservarlo. Mettendolo in frigo, il mandarino cambia totalmente il suo sapore. E quel gusto pungente che lo contraddistingue si trasforma in un amaro davvero poco piacevole per il palato. Questo a causa della bassa temperatura dell’elettrodomestico.

Infatti, lo si mette sempre nel frigorifero, ma in realtà non c’è sbaglio più grande! Da oggi questo errore, davvero comune peraltro, non verrà più commesso! I mandarini, infatti, devono essere conservati a temperatura ambiente, dato che la pianta da cui provengono cresce solo in climi caldi!

Si possono congelare i mandarini nel freezer?

È evidente, adesso, che i mandarini non vanno assolutamente conservati nel frigorifero. C’è però un altro modo per preservarli, senza dover ricorrere a questo elettrodomestico. Infatti, possono essere congelati. E, addirittura, possono restare nel freezer per almeno sette o otto mesi, preservando tutto il loro gusto unico e le loro proprietà benefiche. Basterà sbucciarli completamente e porli in un vassoio richiudibile, facendo attenzione a lasciare la giusta distanza tra l’uno e l’altro. Quando saranno diventati più duri, sarà il momento di riporli in dei sacchetti appositi e metterli in freezer per tutto il tempo che si vorrà!

