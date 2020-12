Le feste sono oramai alle porte e molti di noi saranno impegnati con la preparazione di un lauto menù con cui deliziare i nostri cari durante il cenone.

Naturalmente, ospiti immancabili sulle nostre tavole saranno loro: il pandoro e il panettone, un classico delle festività. Se si vuole rivisitarli perché non provare ad accompagnarli con una golosa crema al cioccolato? Oggi spieghiamo come preparare una crema dolce e avvolgente per decorare e farcire i dolci di Natale.

Gli ingredienti necessari

Ecco la lista di ciò che ci occorre:

a) 50 grammi di panna per i dolci;

b) 100 grammi di cioccolato fondente;

c) 200 grammi di mascarpone;

d) 50 grammi di zucchero bianco o di canna;

e) due rossi d’uovo.

Il procedimento per preparare una crema dolce e avvolgente

Sgusciamo due uova e separiamo i tuorli dagli albumi. Prendiamo i primi e conserviamo i secondi per un’altra ricetta, magari per la preparazione delle meringhe.

Uniamo ai rossi d’uovo la quantità di zucchero indicato e montiamo questi due ingredienti con una frusta, aggiungendo il mascarpone. Bisogna ottenere una crema liscia e senza grumi.

Prendiamo il cioccolato e tritiamolo grossolanamente con un coltello. Mettiamolo a sciogliere a bagnomaria con la panna. Quando il composto si sarà sciolto, lasciamolo raffreddare e poi amalgamiamolo con la crema al mascarpone.

Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti con l’aiuto di una spatola. Et voilà, ecco pronta una deliziosa crema con cui farcire tutti i propri dolci preferiti.

Oggi abbiamo parlato di come rallegrare l’atmosfera portando in tavola una crema dolce e avvolgente per decorare e farcire i dolci di Natale. Se si desidera preparare altri dolci per lasciare i propri ospiti a bocca aperta, basta guardare nella nostra sezione dedicata alla cucina. Se si è alla ricerca di qualcosa di molto particolare, ecco qui una profumatissima mousse a base di mandarino.