Condire i pancake e averli morbidi e gustosi come quelli americani? Prova uno di questi 5 sorprendenti condimenti!

I pancake si stanno facendo strada nelle colazioni di milioni di italiani. Ne esistono decine e decine di varianti diverse, dolci e salate, e tutti conosciamo almeno un modo per prepararli. Pochi, però, sanno che i 5 condimenti che stiamo per scoprire esalteranno i pancake molto più dei classici cioccolato, panna e sciroppo d’acero.

Negli ultimi anni la cucina italiana si è arricchita di contaminazioni provenienti da ogni Paese del Mondo. Abbiamo imparato a conoscere i ristoranti etnici e le specialità asiatiche, africane e americane. Alcune, come i pancake, sono entrate a pieno titolo nella nostra quotidianità. Tutti amano i pancake e ne conoscono una ricetta più o meno light. Ma la vera domanda che ci facciamo è: come condire i pancake e averli morbidi e gustosi proprio come quelli che vediamo nei film? Il trucchetto è provare uno dei 5 condimenti inaspettati che stiamo per scoprire.

I pancake con il kefir sono una prelibatezza assoluta

Il kefir è un alimento dalle straordinarie proprietà e spesso viene consigliato come alternativa allo yogurt. In pochi, però, sanno che il suo sapore acidulo e la sua consistenza si sposano alla perfezione con i pancake. Da un lato abbiamo l’acidità. Dall’altro la dolcezza dell’impasto. Un mix unico che renderà la nostra colazione un’esplosione di sapori.

Pancake e creme spalmabili: proviamo pistacchio e caramello salato

Nutella, gianduia e creme spalmabili al cioccolato sono grandi classici quando si parla di condimenti per pancake. Se vogliamo provare nuove emozioni culinarie, però, le soluzioni migliori si chiamano crema di pistacchio e caramello salato.

La crema di pistacchio è un must per i dolci al cucchiaio e per la cheesecake. Ma è in abbinamento ai pancake che dà il meglio di sé. Soprattutto se li mangiamo caldi a colazione e la facciamo sciogliere per qualche secondo. Se invece amiamo i contrasti, non possiamo perderci l’accoppiata pancake-caramello salato. Dolce e salato si esalteranno a vicenda e si armonizzeranno regalandoci colazioni e merende da mille e una notte.

Condire i pancake e averli morbidi e gustosi? Il segreto è la frutta

Vogliamo mixare la tradizione culinaria italiana e quella americana esaltando la morbidezza dei pancake? Allora dobbiamo assolutamente condire i pancake con le mele cotte. Sì. Abbiamo letto correttamente. Proviamo a cuocere le nostre mele e a tagliarle a dadini. Conserviamone il succo e mettiamo tutto sopra i pancake. Le nostre frittatine dolci diventeranno ancora più morbide e il gusto sarà eccezionale.

L’ultimo suggerimento è per chi ama osare e sperimentare in cucina. Prendiamo delle pesche sciroppate e il succo di mezzo limone. Prepariamo i dolci e quando sono ancora caldi mettiamo sopra le pesche con un cucchiaino del loro succo. Aggiungiamo il limone e il gioco è fatto.