Quando un lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione, sappiamo che questa subisce un calcolo che dipendente dalla durata e dalla forma del contratto di lavoro. Nella generalità dei casi, i vari assegni di indennità giungono sul conto corrente dell’interessato con una periodicità variabile. Questa è una delle ragioni per cui non si riesce facilmente a portare il conto dell’ammontare definitivo. Come fare a sapere se la disoccupazione è finita o se spettano altri soldi dall’INPS in questi casi? Esiste una soluzione molto semplice che i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustreranno ai propri Lettori.

In che maniera si controlla lo stato di erogazione dei soldi della propria disoccupazione

Le evoluzioni circa l’utilizzo delle funzioni digitali hanno fatto sì che tali utilizzi riflettessero una migliore comunicazione tra cittadino e istituzioni in alcuni casi. Uno degli esempi più calzanti è rinvenibile sul portale INPS il quale consente l’accesso a molte informazioni dalla scrivania di casa propria. Il caso che oggi ci interessa riguarda proprio l’avanzamento dell’indennità di disoccupazione e l’importo dei vari assegni.

Come fare a sapere se la disoccupazione è finita o se spettano altri soldi dall’INPS? La risposta è molto semplice e prevede l’accesso nella propria area riservata sul portale INPS. A tal proposito, ricordiamo che da ora in poi i nuovi accessi al portale avverranno per mezzo SPID, ossia l’identità digitale che molti cittadini si stanno procurando. Come abbiamo descritto in altri articoli precedenti, tale identità SPID torna utile anche per l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate. Per tale ragione, chi non avesse ancora provveduto a procurarsene una, può seguire le indicazioni per l’ottenimento che sono presenti qui.

In quali sezioni accedere sul portale INPS

Con il comunicato INPS del 6 settembre 2018, l’Istituto di Previdenza ha informato i cittadini circa la possibilità di controllare lo stato della NASPI online. Chi non sapesse ancora quale procedura seguire per effettuare la verifica, può seguire le semplicissime indicazioni presenti di seguito. Accedendo alla propria area riservata, il cittadino può successivamente aprire la finestra “Tutti i servizi”. A questo punto, compare la tendina con l’elenco dei servizi che è possibile consultare nella sezione. Cliccando sulla voce “nuova assicurazione sociale per l’impiego” egli può facilmente controllare lo stato della propria pratica. Dalla scheda che appare sullo schermo, si riesce a controllare quali sono gli importi che l’Ente ha erogato e quanto ancora resta de percepire. Ecco, dunque, come fare a sapere se la disoccupazione è finita o se spettano altri soldi dall’INPS.