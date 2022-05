C’è un tipo di lavoro grazie al quale non si prendono mai ordini da un capo. È anche un lavoro che spesso si può svolgere in orari che non sono quelli classici dell’occupazione in ufficio o in azienda.

Ci riferiamo, chiaramente, al lavoro autonomo che, rispetto a quello dipendente, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Per esempio, senza un’adeguata organizzazione, uno degli svantaggi per il lavoratore autonomo è quello di non aver mai tempo per finire i lavori come programmato.

In altre parole, molto spesso al lavoratore autonomo il tempo per l’esecuzione degli incarichi non basta mai. Al punto che poi si arriva pure a lavorare nel weekend. Vediamo allora di fornire qualche consiglio utile su come ottimizzare il tempo legato all’attività di lavoro autonomo. Questo anche attraverso un’adeguata organizzazione e pianificazione.

Come fare a risparmiare tempo quando il lavoro è autonomo e come organizzare tutte le attività

Nel dettaglio, il lavoratore autonomo che punta sull’efficienza ha sempre davanti il quadro relativo alle cose da fare. Fissando per ogni attività da svolgere delle priorità anche in base al momento della giornata. Per esempio, si risparmia sempre tempo quando le attività decisamente più burocratiche, come le fatture e i preventivi, si smaltiscono nelle ultime ore della giornata.

Su come fare a risparmiare tempo quando il lavoro è autonomo, inoltre, occorre sempre valutare il tipo di attività. Prima di tutto tralasciando quelle perditempo. e poi sapendo dire di no ai clienti, per esempio, su tempi ravvicinati nella consegna dei lavori. Altrimenti non solo si arriverà sempre con l’acqua alla gola, ma si rischierà seriamente di non fornire mai un buon servizio ai propri committenti. Con il conseguente rischio che per avere più clienti, e per soddisfarli nel più breve tempo possibile, in realtà poi il portafoglio degli incarichi tenderà a svuotarsi.

Come organizzare tutte le attività?

Il lavoratore autonomo, inoltre, risparmia tempo sulle cose da fare, potendo quindi guadagnare di più, scegliendo opportunamente gli spazi. Per svolgere le attività in maniera efficiente risparmiando tempo, infatti, lo spazio di lavoro deve essere necessariamente tranquillo e silenzioso.

Quindi, da questo punto di vista occorre organizzarsi per bene quando si condividono gli spazi con altri professionisti. Perché è vero che ognuno ha le proprie abitudini e i propri ritmi, ma di certo non c’è lavoratore autonomo bravo che riesca a svolgere bene la propria attività senza la giusta concentrazione.

