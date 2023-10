Come far sembrare la casa lussuosa con i trucchi degli arredatori-Foto da imagoeconomica

Ci sono alcuni trucchi, usati anche dagli arredatori, che permetteranno di far sembrare la casa lussuosa e molto più costosa di quella che è così da far invidia a tutti, amici e parenti.

Quanti di noi vorrebbero trovare delle soluzioni per cercare di far vedere agli ospiti una casa più in ordine, più illuminata e che possa apparire un luogo molto più costoso di quello che è in realtà? La tentazione è forte, soprattutto se viviamo male il confronto con gli altri.

Ognuno fa quello che crede e che più gli piace in casa propria, ma ci sono alcuni trucchetti per far sembrare la casa lussuosa tanto da fare invidia a tutti. Sono trucchi che usano anche gli arredatori e si basano sul gioco di luci o sui materiali da usare.

Non serve una grande somma per poterlo fare perché si tratta di piccoli dettagli e accorgimenti, delle soluzioni davvero furbe che con il minimo dell’impegno e della fatica daranno un risultato eccezionale e sorprendente.

Come far sembrare la casa lussuosa: cosa fare da subito

La prima cosa da fare per cercare di avere una casa molto chic è quella di giocare con le illusioni e far credere che ci sia molto più spazio di quello che in realtà c’è. Il segreto per farlo è giocare con i colori chiari, uno su tutti il bianco, e togliere le tende alle finestre. Inoltre, è importante inserire degli specchi molto grandi.

Poi, è importante usare la carta da parati che possa essere del tutto particolare ed originale. Ci sono dei motivi e dei colori specifici che vanno di moda ogni anno e basterebbe seguire quelli, oppure decidere quello che più ci piace e agire con pochissimi soldi.

Infine, sarebbe ideale andare ai mercatini e approfittare di cose belle che costano poco, anche quadri da appendere in tutte le stanze. Queste opere danno un tocco aristocratico e lussuoso anche se costano pochi euro.

I materiali da usare

Ci sono persone che osservano ogni minimo dettaglio quando si recano a casa di qualcun altro. Come stupire anche queste persone un po’ invadenti? Giocando sui materiali naturali come il lino e la seta per le tende e le lenzuola. Vedrete che effetto daranno sia per la vista che al tocco.

La morbidezza e il colore lucente vi faranno sembrare dei veri vip, quando in realtà per tutto questo basta andare in posti in cui ci sono offerte o le cose della casa costano davvero poco. Ce ne sono tanti, uno su tutti può essere Ikea.