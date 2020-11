Da qualche mese ormai ci si era riabituati ad avere le persone amate vicino. Riabbracciarle, passare del tempo con loro, parlare guardandosi negli occhi: sono tutte azioni che erano venute a mancare a causa delle chiusure per debellare il Covid-19.

Dopo la tregua dei mesi estivi, la situazione ritorna quasi uguale tranne che per qualche differenza tra le regioni. A farne le spese i rapporti con la famiglia, con gli amici ma specialmente tra coloro che si amano.

Le relazioni amorose sono quelle che nei mesi di quarantena hanno sofferto maggiormente. Trovarsi lontani o reclusi in luoghi diversi senza potersi vedere è complicato. Questo capita normalmente alle coppie che vivono in città e paesi diversi, ma oggi si estende anche ad altre coppie.

Spesso gli innamorati soffrono terribilmente per la distanza dall’amato. Essere lontani può mettere a repentaglio la relazione. Allora come far funzionare una relazione d’amore a distanza quando la lontananza fa disastri?

Ecco qualche consiglio ma anche uno spunto per vedere la distanza come un elemento positivo.

Il distacco e altre paure

A rendere difficile una relazione a distanza anche tra due persone molto innamorate sono vari aspetti.

Per prima cosa c’è il distacco fisico che può apparire come una rottura tra le due persone. “Non vedere” significa anche necessità di fiducia nei confronti dell’altro. La gelosia mista a insicurezza in questo caso non aiuta per niente.

La mancanza di contatto fisico, fondamentale per qualsiasi relazione, diventa un ostacolo alla felicità della coppia. Baci, carezza, sguardi, tutto quello che dimostra l’affetto viene meno. E poi infinite telefonate con cui si cerca di recuperare il tempo perduto e di occuparsi della vita dell’altro. A volte messaggini e chiamate non sono in grado di far sentire la vicinanza, anzi spesso allontanano.

Ci sono degli aspetti positivi?

Amarsi a distanza per un tempo non infinito (come accadeva ai nonni tempo addietro) può avere i suoi pro. Se si superano le problematiche della distanza la coppia risulterà rafforzata. In più la mancanza farà apprezzare maggiormente la compagnia dell’altra persona. Il risultato sarà il desiderio di trascorrere più tempo insieme e godere di ogni attimo.

Se stare lontani invece è proprio una tragedia che sta rovinando il rapporto, ecco qualche consiglio per affrontare e superare questo momento. Il risultato sarà più sintonia con l’innamorato e comprensione.

La prima cosa è instaurare un rapporto di estrema fiducia e onestà. Questo permette di sbaragliare i timori e di focalizzarsi su ciò che si desidera insieme. Cercare un’immagine di futuro che possa essere condivisa aiuta ad avvicinarsi: che sia un weekend insieme, obiettivi comuni di vita o un libro da leggere l’uno all’altra.

La tecnologia oggi aiuta perché si è superato la lunga attesa delle lettere spedite e a volte mai recapitate. Skype, Zoom, Facetime, WhatsApp, telefonate, email: tutti aiutano a sentire l’innamorato vicino specialmente se usate a dovere. Comunicare cose importanti come racconti giornalieri, idee, paure, aneddoti, e non perdersi in frasi fatte.

Qualche sorpresa inaspettata può essere un bel pensiero per sentirsi vicini: basta un piccolo gesto e un po’ di fantasia e la distanza si accorcerà magicamente.

