Gli spaghetti istantanei sono un piatto consumatissimo in tutto il globo. Si tratta, infatti, di una ricetta già pronta che fa gola a molti. Il problema di questi spaghetti, però, è che possono contenere delle sostanze davvero pericolose per la salute. Spesso confusi con il ramen giapponese, gli spaghetti istantanei hanno degli ingredienti che potrebbero condurre a rischi di infarto, ictus, e cancro, come dimostra una ricerca scientifica condotta in Corea del Sud.

Perciò, attenzione a comprare questi spaghetti, perché potrebbero contenere sostanze pericolosissime per la salute.

La ricerca scientifica che dimostra la pericolosità di alcune sostanze contenute negli spaghetti istantanei

Lo studio, condotto da alcuni scienziati della Corea del Sud e pubblicato sul The Journal of Nutrition, raccoglie dei dati piuttosto preoccupanti. La ricerca ha coinvolto più di 10.000 adulti di età compresa tra i 19 e i 64 anni. Gli studiosi, poi, hanno analizzato i dati raccolti, trovando, tra i volontari, due tipi di alimentazioni principali. Quello tradizionale, basato su verdura, frutta e pesce, e quello invece basato su cibi già pronti, tra cui, appunto gli spaghetti istantanei.

I risultati della ricerca e le conclusioni

Gli studiosi, grazie ai dati raccolti, hanno avuto modo di constatare come il secondo tipo di dieta, legata soprattutto al “finto” ramen, potesse portare a rischi davvero importante per la salute. Si sta parlando, infatti, di malattie cardiache, ipertensione, diabete e ictus. Inoltre, tra le malattie, compare anche il cancro, a causa del TBHQ (idrochinone terziario-butilico), un conservante contenuto negli spaghetti istantanei.

Gli studiosi, quindi, hanno cercato di porre l’attenzione su tutti i rischi che potrebbero derivare dal consumo di questo alimento. Dunque, attenzione a comprare questi spaghetti, perché potrebbero contenere sostanze pericolosissime per la salute.

Meglio mangiare quelli appeni fatti, o provare a cucinarli in casa propria. I rischi saranno sicuramente ridotti in questo modo.

