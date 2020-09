Come faccio a sapere se devo pagare multe? Se la multa è stata notificata il sito Internet di riferimento è quello delle Entrate. E precisamente quello dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo con le credenziali. Dal portale del Fisco è possibile sapere se devo pagare multe. E pure ogni altra tassa o tributo da pagare per il quale è stata notificata la cartella esattoriale.

Se devo pagare multe non ancora notificate come faccio il controllo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Come faccio a sapere se devo pagare multe? Se queste invece non sono state ancora notificate allora il discorso cambia. Per la notifica di una multa ci sono 90 giorni di tempo dal rilevamento dell’infrazione del Codice della Strada. Per esempio, se sorge il dubbio di aver superato i limiti di velocità su controllo autovelox. In tal caso bisogna solo aspettare che l’eventuale multa venga notificata. E questo perché non c’è online un database o un sito internet per la verifica.

Multa per infrazione al Codice della Strada, occhio alla notifica anche se non la ritiri

Se l’infrazione al Codice della Strada è stata commessa sarà il postino a recapitare la multa. In tal caso se devo pagare multe rifiutare la raccomandata non serve. Dopo il periodo di giacenza, infatti, la multa si intenderà notificata. Ed inizieranno a decorrere inesorabili i termini di pagamento. E lo stesso vale pure quando il postino non trova nessuno in casa.

Le multe da pagare invece non sono più tali quando cadono in prescrizione. E questo quando dalla violazione commessa passano 5 anni senza che la multa sia stata mai notificata. Allora in tal caso se arriva la cartella questa non va pagata.

L’estinzione del diritto ad esigere il credito riguarda tutte le voci della cartella esattoriale. E quindi gli interessi di mora e gli oneri accessori. Ma pure le spese di notifica. In tal caso è inoltre illegittima l’intimazione al pagamento. E lo stesso dicasi pure per l’eventuale preavviso di fermo amministrativo.