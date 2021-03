I migliori prodotti naturali per rilassarsi senza ricorrere agli ansiolitici sono tanti. Quando siamo nervosi o non riusciamo a prendere sonno abbiamo l’istinto di preparaci la camomilla. Tuttavia, oltre ai ben noti benefici di questa pianta, ci sono molti altri elementi naturali che favoriscono il nostro benessere. Vediamo quali sono.

Lavanda

Ridurre lo stress è possibile grazie alla lavanda. Il profumo di questa pianta dal colore straordinario è in grado di attivare dei recettori del cervello che in qualche modo ristabiliscono la nostra pace dei sensi. Per un consumo ottimale della lavanda, consigliamo di versare qualche goccia di olio essenziale alla lavanda nella vasca da bagno. Un toccasana da provare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Melissa

Tra i migliori prodotti naturali per rilassarsi senza ricorrere agli ansiolitici c’è anche la melissa. La melissa officinalis ha molte proprietà medicamentose. Per questo, troviamo il suo impiego anche in molti prodotti omeopatici.

Tra le altre cose, la melissa consente di alleviare lo stress e ridurre i disturbi legati all’ansia. Inoltre, la melissa è funzionale al miglioramento dell’umore. Per le dosi, tuttavia, consigliamo di rivolgersi all’erborista o farmacista di fiducia. Una tisana alla melissa a fine pasto è l’ideale per un sonno sereno.

Valeriana

La più celebre pianta utile per ridurre lo stress è forse la valeriana. Ottimo antidoto contro il nervosismo, la valeriana è più che consigliata per tornare in sé quando siamo particolarmente alterati. In commercio la valeriana la si trova in ogni forma: tisane, opercoli, polvere

La valeriana è eccellente non solo per combattere l’ansia ma anche molti altri disturbi. Molti assumono la valeriana per contrastare l’insonnia, la depressione, le convulsioni. Ma anche i dolori mestruali, il mal di testa e i dolori intestinali.

Una tazza di tisana alla valeriana assunta dopo cena serve a conciliare bene il sonno e a migliorarne esponenzialmente la qualità.

Approfondimento

In questo articolo vediamo le formidabili proprietà di un ortaggio. Scopriamo perché dovremmo mangiare molto più sedano per aumentare il nostro benessere.