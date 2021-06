Molto spesso ci si ritrova con un armadio troppo piccolo per contenere tutte le nostre cose, e con ogni singolo cassetto completamente pieno. Oppure, per mancanza di tempo o di voglia, si accumulano malamente vestiti ed accessori nell’armadio, fino a non riuscire a trovare quel che si cerca.

Serve quindi comprare un armadio più grande? Solitamente no, perché potrebbero bastare questi 5 trucchi che in pochi conoscono per avere sempre tutto in ordine e guadagnare spazio nell’armadio.

Magliette arrotolate

Arrotolando le magliette invece che riporle piegate si risparmierà spazio e si eviterà di sgualcirle. Inoltre, in questo modo sarà facile prendere una maglietta dal mucchio senza sgualcire le altre.

Sfruttare le grucce

Le grucce non sono utili solamente per appendere camicie, giacche, abiti e gonne. Infatti, si possono sfruttare per appendere ordinatamente le sciarpe ed i foulard, risparmiando spazio per un risultato ordinato.

Sempre le grucce ci vengono in aiuto per gli stivali: sono ingombranti e spesso finiscono ammucchiati in fondo all’armadio. Appendendoli invece alle grucce, saranno in ordine ed in bella vista ed occuperanno meno spazio.

Organizer per la biancheria intima

Il cassetto dell’intimo è da sempre un tasto dolente, ma utilizzando dei semplici organizer si risolverà il problema. Si tratta di contenitori quadrati o rettangolari divisi in piccoli spazi in cui mettere in ognuno un pezzo. Così, l’ordine sarà garantito, e sarà possibile fare anche più ripiani per sfruttare al meglio ogni angolo del cassetto.

Sacchetti per sottovuoto

È un grande classico quando si parla di coperte e tessuti ingombranti perché permette davvero di risparmiare moltissimo spazio con semplicità. Inoltre, possono essere utilissimi per il cambio di stagione: riponendo i vestiti invernali nei sacchetti per sottovuoto, occuperanno meno spazio.

Sfruttare le ante ed aggiungere ripiani

Mettendo dei ganci per appenderci accessori, guanti, cappelli o borse, si sfrutterà uno spazio spesso trascurato.

Aggiungendo ripiani, poi, si eviteranno le pile infinite di magliette, jeans una sull’altra, e si potranno separare ed organizzare meglio le varie categorie di vestiti.

Inoltre con questi 5 trucchi che in pochi conoscono per avere sempre tutto in ordine e guadagnare spazio nell’armadio non solo avremmo l’armadio sempre in ordine, ma guadagneremo spazio anche per dei nuovi acquisti.

