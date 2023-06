Ci siamo, è risuccesso: stavate parlando e vi è caduto del vino sul divano o avete macchiato di sugo la vostra camicia preferita. Niente paura, vi spiego come eliminare tutte le macchie più ostinate in poche e semplici mosse.

Nessuna è impossibile da rimuovere

Missione speciale in arrivo: se le nostre nonne si fossero arrese alla prima macchia, non sarei qui a parlarvi di soluzioni rapide! Partiamo dalle macchie di sugo, la soluzione più rapida è metterci del latte caldo o dell’aceto di vino bianco, per poi lasciare agire mezz’oretta. Macchie di sudore? Nessun problema, via libera all’aceto (da sfregare con forza) sulle macchie più tenui, mentre su quelle più vigorose unire al detergente della lavatrice una tazza di bicarbonato per capi splendenti.

Per le macchie di smalto, terrore di tutte le donne, sì all’acetone: ve ne libererete in un batter d’occhio. Le macchie di olio invece si sconfiggono mettendoci sopra immediatamente una grande spolverata di talco per neonati: la polvere assorbirà l’unto e lavando il capo sarà come nuovo. Un’altra alternativa valida a grasso e unto è utilizzare il succo di limone, strofinare perbene e mettere in lavatrice con un lavaggio intenso.

Come eliminare tutte le macchie più ostinate in poche e semplici mosse

Hai fatto cadere inavvertitamente del vino rosso? Agisci il prima possibile: se la macchia è fresca mettici sopra dell’acqua frizzante, strofina la parte e riponi in lavatrice. Se la macchia è già asciutta, usa il sapone di Marsiglia e metti a lavare. Buono il cioccolato, meno se finisce sul maglione preferito di tuo figlio: usa il ghiaccio per impedire che il cioccolato penetri nella macchia, passa poi il sapone di Marsiglia e via di lavatrice. Carbonara improvvisata, macchia d’uovo assicurata!

E allora via di acqua ossigenata e un’unica regola: mai usare acqua calda, solo fredda per trattarla. Macchia d’inchiostro su pelle o divani? Prova a tamponarla con del latte detergente il prima possibile: il segno si attenuerà. Se su vestiti, meglio usare latte o aceto, lasciando agire per circa un’ora, infine sciacquare.

Bimbi irrequieti al parco?

Che spauracchio trovarli sempre con i vestiti sporchi d’erba. L’aceto bianco viene in soccorso come rimedio della nonna, lasciando i vestiti in ammollo tutta notte. Il mattino successivo sciacquare con acqua fredda con l’aiuto di uno spazzolino e successivamente riporre in lavatrice.

La spaghettata tra amici con la celebre “pappa al pomodoro” della canzone risulta meno simpatica con una macchia sulla maglietta. Mescola acqua e aceto e lascia in ammollo qualche ora, poi via di lavatrice. Espresso mattutino finito male? Utilizza abbondante succo di limone sulla macchia e sarà solo un ricordo. Per le macchie di frutta vi sono vari rimedi: le più tenui andranno via con sapone di Marsiglia o aceto bianco, sale e succo di limone, mentre le più ostinate con acqua ossigenata e qualche goccia d’alcol. Infine, le macchie più difficili da trattare: quelle di sangue. Innanzitutto intervieni il prima possibile esclusivamente con acqua fredda e strofinando. Se non andasse via subito, lascia in ammollo sempre in acqua fredda e poi strofina con sapone di Marsiglia e acqua gassata per un risultato stupefacente.