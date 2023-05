Il cioccolato fa venire i brufoli è uno dei 7 falsi miti della tavola ed ecco quali sono tutti quelli da sfatare

Tanti di noi hanno delle convinzioni che sembrano delle verità assolute. Più che altro, per sentito dire. Invece, basterebbe un minimo di ricerca per scoprire quanti siano i falsi miti che girano a tavola e in cucina. Uno di questi è che la birra faccia ingrassare più del vino. Ed ecco quali sono tutti gli altri che dovremmo sfatare.

Quante volte avremo sentito un amico dire che la birra fa ingrassare più del vino. Come se la pancia di qualche popolazione che la preferisce dipenda da quello. In realtà, questa affermazione è solo uno dei tanti falsi miti che girano in cucina e sulle tavole. La birra, infatti, è meno alcolica del vino e di base fa ingrassare di meno. Il problema, in questo caso, è che, essendo meno alcolica, viene bevuta in quantità maggiori. È la somma che fa il totale, ovvero che si ingrassa con la birra perché se ne beve semplicemente di più. Vero anche che, ormai, ci sono birre che hanno una gradazione alcolica più alta di alcune bottiglie di vino.

Ecco quali sono altri falsi miti che dovremmo sfatare perché non corrispondono al vero

In ogni caso, la birra, sui 4 o 5 gradi, ha 34 calorie ogni 100 grammi. Il vino, sui 13 gradi, ne ha 83 di calorie. Insomma, un mito, come quello che il cioccolato fa venire i brufoli, su cui torneremo. Altro mito da sfatare è che l’amaro, a fine pasto, fa digerire. Non è vero. Anzi, l’alcol irrita lo stomaco e rallenta la digestione.

Ancora, il liquido rosso che esce dalla carne è sangue. Non è vero. Non si tratta di sangue, ma di mioglobina, che è una proteina che la carne rilascia quando è cotta. Che ha lo stesso colore del sangue.

È vero che mettere l’olio nell’acqua della pasta non la fa attaccare? Ecco la risposta che non ti aspetti

Gira questo altro falso mito, ovvero che dovremmo mettere dell’olio nell’acqua della pasta per non farla attaccare. Che è una cosa assolutamente non vera. L’olio, in realtà, non serve a nulla, aggiunto così, se non a sprecarlo.

Si dice anche che si deve mangiare pesce perché è quello che contiene più fosforo. Che ce ne sia è indubbio, ma da qui ad affermare che è l’alimento più ricco è un falso mito da sfatare. Dovreste fare il pieno di frutta secca e semi oleosi, visto che ne contengono tra 700 e 1.200 mg ogni 100 grammi.

Il cioccolato fa venire i brufoli? Uno studio smonta un altro di questi falsi miti

Da sempre ci dicono di non mangiare cioccolato perché potrebbe farci venire i brufoli. Altro falso mito, visto che diversi studi hanno dimostrato come non ci sia alcuna relazione tra mangiare cioccolato e sviluppo dell’acne.

Infine, c’è un falso mito che afferma come il microonde sia da sconsigliare perché distruggerebbe le sostanze nutrienti. Anche qui, siamo dalle parti del falso mito. Semmai, infatti, è vero il contrario. Le preserva, visto che le temperature sono più basse e il cibo vi è esposto per meno tempo.