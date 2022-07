In questi caldissimi giorni estivi, molti italiani stanno riscontrando una proliferazione di ratti, insetti ed artropodi. Molti di noi non possiedono zanzariere e non riescono a difendersi efficacemente da questi animali. Certamente esistono rimedi di natura chimica come polveri e veleni, che però possono avere un cattivo odore e possono essere rischiosi per la salute. Anche le disinfestazioni possono essere molto invasive e pericolose per i nostri cari e gli animali domestici.

Oggi vogliamo proporre 3 rimedi che possono essere molto efficaci e che possiamo subito adottare. Ecco come eliminare ratti e scarafaggi in un battibaleno senza spendere una fortuna.

L’importanza di proteggere la casa

Le nostre case sono studiate per proteggerci, quando siamo all’interno. Spesso non possiedono una struttura tale da impedire agli agenti esterni di intrufolarsi, perché si crede che porte e finestre debbano rimanere chiuse. Quando, però, nelle lunghe e calde giornate d’estate spalanchiamo gli infissi, rischiamo di lasciare lo spazio per parassiti di vario genere. Per questo è fondamentale installare delle zanzariere che blocchino il passaggio degli ospiti indesiderati.

Se usassimo zanzariere di ultima generazione, sarebbe possibile lasciare passare l’aria, evitando un fastidioso effetto serra. Questo dispositivo di protezione potrebbe essere applicato alle finestre, ma anche alle porte d’ingresso e alle porte finestre dei balconi.

Una volta protette le aperture che danno sull’esterno, dovremo tappare i buchi che con gli anni potrebbero formarsi nei mobili e nei muri. Con del semplice stucco possiamo andare a sigillare ogni piccolo pertugio che troviamo, facendo particolare attenzione alle zone del bagno e della cucina. Molto spesso è da buchi piccolissimi che gli insetti entrano per creare il proprio nido proprio nelle zone più intime della casa.

Come eliminare ratti e scarafaggi in un battibaleno con questi rimedi naturali

Ora che abbiamo sigillato la casa dalle invasioni esterne, possiamo dormire sonni più tranquilli. Però dobbiamo sapere che potrebbero esserci già all’interno dell’edificio alcuni animali come i classici scarafaggi e le scolopendre, ma anche topi, ratti e formiche.

Un rimedio sempre più popolare è quello dei dispositivi ad interferenza magnetica. Grazie all’azione combinata degli ultrasuoni e dell’interferenza magnetica, si crea un’atmosfera insopportabile per i piccoli animali.

Queste vibrazioni sono studiate in modo che siano percettibili dai parassiti, ma non dagli esseri umani. Sia gli invertebrati, che i roditori percepiranno un rumore fastidioso, che li terrà lontani da casa. Questi apparecchi hanno un raggio di azione molto ampio e consumano quantità irrisorie di energia elettrica.

