Tra i pochi svantaggi della bella stagione possiamo citare sicuramente l’arrivo delle mosche e delle zanzare. Soprattutto per chi vive in pianura e vicino a delle aree verdi questi insetti possono rappresentare un problema fastidioso. In questo articolo abbiamo mostrato una che può essere una soluzione molto efficace per evitare queste visite indesiderate.

È molto difficile cacciare questi visitatori indesiderati soprattutto se vogliamo usare metodi naturali. Ma oggi vedremo assieme come eliminare le mosche in casa in modo naturale con questo repellente fai-da-te.

Perché scegliere un insetticida naturale

Se vogliamo liberarci di mosche e zanzare possiamo scegliere di usare un repellente spray specifico acquistato al supermercato o nei negozi specifici. Si tratta di prodotti mediamente costosi che però nascondono un lato oscuro. Queste bombolette sono inquinanti perché è complicato il loro smaltimento e le sostanze contenute nello spray possono causare allergie all’uomo.

Se vogliamo evitare questi problemi possiamo pensare di creare uno spray antimosche a partire da ingredienti che tutti quanti abbiamo in casa.

Come eliminare le mosche in casa in modo naturale con questo repellente fai-da-te

Per realizzare questa magica soluzione abbiamo bisogno semplicemente di:

mezzo litro di aceto

foglie di menta fresca.

Dovremo mettere le foglioline di menta in un barattolo ermetico in vetro in cui abbiamo versato l’aceto. Ora lasciamo macerare le foglie per almeno una settimana in una zona secca e al riparo da fonti di calore e di luce. Ogni giorno dovremo occuparci di agitare il flacone per favorire il processo di discioglimento nell’aceto degli oli essenziali della menta.

Finito il periodo di macerazione possiamo filtrare il composto e inserire l’aceto in un flacone spray. Se l’odore del composto sarà troppo forte possiamo pensare di aggiungere un olio essenziale per rendere più gradevole l’odore. Noi consigliamo l’olio di lavanda o di fiori d’arancio, perfetti per i mesi primaverili.

Sarà sufficiente spruzzare questa soluzione sulle superfici dei balconi e dei davanzali oppure vaporizzarlo negli ambienti e le mosche resteranno lontano, infastidite dall’odore della menta e dell’aceto. Se seguiremo questo consiglio le mosche fastidiose che si accalcano al centro della stanza saranno un lontano ricordo.